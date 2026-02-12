我是廣告 請繼續往下閱讀

春節連假不想塞在高速公路上？不必遠行，也能有旅行感。透過連假的餘裕重新觀察台北這座城市，反而能在熟悉的街景中，遇見意想不到的新驚喜。城市裡那些平常匆匆路過的角落，在年節慢下來的節奏裡，值得你細細品味。對此，台北市政府產業局「TOPS台北好購推廣平台」推出「走春納福・城市遊憩」企劃，讓想走走逛逛的朋友，可以有城市小旅行；想動一動的朋友，有戶外體驗；需要帶小孩放電的家庭，也能享有親子路線。不用跑遠、也不用趕行程，放慢腳步，感受城市另一面的大驚喜。你喜歡戶外，也享受刺激嗎？那就快把 SUP 安排起來，挑戰立式單槳衝浪板。王樣活動連結雙北有趣的景點，近期主推「福隆雙溪河SUP」，兼具觀景與安全。享受凱達格蘭族與三貂四社文明重要發源地，也與淡蘭古道脈絡相連的風景，新春一起把歷史滑進旅程裡。有些禮不是送給一個人，而是送給一群人。璐露野最早把一家人野餐、露營的日常寫進社群，後來乾脆把野餐辦成活動，使用可重複的餐具與布巾、在地的食材，提醒大家吃完把場地回復原樣。過年走春，不妨換個相聚方式，坐草地上聊幾句吧！白天跑拜年行程，晚上只想安靜睡一覺嗎？或是年節親友到台北需要選擇落腳觸？米窩飯店位在台北市精華地段，在意的就是三件事：安全、安靜、乾淨。無論是松山、西門或中山，舉凡百貨商圈、晴光市場／雙城夜市、行天宮都在附近，去松山機場也算順路。過年來台北，別把自己累壞了，記得把精神補回來。過年不想人擠人只是打卡，那還可以怎麼玩？島內散步把城市導覽，深化成比較不嚴肅的永續旅行：從食物、用水到街區文化與多元共融，帶你走進大稻埕、新竹，甚至離島。歡迎大家新春不趕行程，邊走邊聽故事，慢慢品味這片土地。即日起不妨上網搜尋「TOPS 台北好購」，讓我們過年從台北出發，換個方式遊台灣。臺北市政府產業發展局廣告