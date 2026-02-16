我是廣告 請繼續往下閱讀

過年期間常有民眾以為警察執法也放假，對於違規停車不會嚴加取締，恐怕誤會大了，去年（2025），滿腔怒火無處發洩，開走後越想越氣，路過一個車禍現場時，，涉犯公然侮辱罪，，是違停駕駛提出5千元的20倍，無法調解成功，台北地院判罰8千元。判決指出，王姓男子2025年1月29日傍晚5點要開車時，發現車窗夾了違停舉發單，因此心生不滿，後來行經信義區吳興街，見到一名穿制服的沈姓女警在路邊處理車禍事故，他降下車窗當街辱罵「破Ｘ」，聲音大到路人也聽見。王姓駕駛遭起訴後，，但車禍事主去警局做筆錄時有證實，目睹王姓駕駛搖下車窗對女警罵「破Ｘ」、「過年期間開三Ｘ單」。檢察官雖起訴妨害公務、公然侮辱2罪，但法，憲法法庭已將「侮辱公務員」罪限縮使用，因此王姓男子並未觸犯妨害公務罪。北院考量雙方所提的和解金額差距過大，以及王姓駕駛高中肄業、從事月薪4萬元的報關工作、已婚須扶養小孩等因素，判處8千元罰金，如易服勞役以1千元折算1日。