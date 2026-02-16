過年期間常有民眾以為警察執法也放假，對於違規停車不會嚴加取締，恐怕誤會大了，去年（2025）大年初一台北市有一名駕駛違停收到罰單，滿腔怒火無處發洩，開走後越想越氣，路過一個車禍現場時，刻意開窗對著正在處理的女警大罵「破Ｘ」、「過年開什麼單」，涉犯公然侮辱罪，女警和解價10萬元，是違停駕駛提出5千元的20倍，無法調解成功，台北地院判罰8千元。
判決指出，王姓男子2025年1月29日傍晚5點要開車時，發現車窗夾了違停舉發單，因此心生不滿，後來行經信義區吳興街，見到一名穿制服的沈姓女警在路邊處理車禍事故，他降下車窗當街辱罵「破Ｘ」，聲音大到路人也聽見。
王姓駕駛遭起訴後，只承認對女警喊「過年開什麼單」、「開三Ｘ」、「警察吃飽太閒」，否認脫口「破Ｘ」兩字，但車禍事主去警局做筆錄時有證實，目睹王姓駕駛搖下車窗對女警罵「破Ｘ」、「過年期間開三Ｘ單」。
檢察官雖起訴妨害公務、公然侮辱2罪，但法官認定王姓男子大罵「過年開什麼單、開三Ｘ、警察吃飽太閒」屬情緒性用語，並非侮辱性言論，他罵人時與女警有一段距離、也沒停在現場，並未干擾女警處理車禍、執行公務，憲法法庭已將「侮辱公務員」罪限縮使用，因此王姓男子並未觸犯妨害公務罪。
北院考量雙方所提的和解金額差距過大，以及王姓駕駛高中肄業、從事月薪4萬元的報關工作、已婚須扶養小孩等因素，判處8千元罰金，如易服勞役以1千元折算1日。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
我是廣告 請繼續往下閱讀
王姓駕駛遭起訴後，只承認對女警喊「過年開什麼單」、「開三Ｘ」、「警察吃飽太閒」，否認脫口「破Ｘ」兩字，但車禍事主去警局做筆錄時有證實，目睹王姓駕駛搖下車窗對女警罵「破Ｘ」、「過年期間開三Ｘ單」。
檢察官雖起訴妨害公務、公然侮辱2罪，但法官認定王姓男子大罵「過年開什麼單、開三Ｘ、警察吃飽太閒」屬情緒性用語，並非侮辱性言論，他罵人時與女警有一段距離、也沒停在現場，並未干擾女警處理車禍、執行公務，憲法法庭已將「侮辱公務員」罪限縮使用，因此王姓男子並未觸犯妨害公務罪。
北院考量雙方所提的和解金額差距過大，以及王姓駕駛高中肄業、從事月薪4萬元的報關工作、已婚須扶養小孩等因素，判處8千元罰金，如易服勞役以1千元折算1日。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。