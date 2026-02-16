我是廣告 請繼續往下閱讀

▲外交部年菜包括主菜東坡肉。（圖／外交部提供）

▲外交部年菜包括甜點仙草麻糬、仙草凍。（圖／外交部提供）

外交部長林佳龍過年前和AIT處長谷立言、日本駐台代表片山和之齊聚享用由農業部農業青年大使準備的豐盛年菜，道道美味的料理都是取用台灣在地食材，包括東坡富貴肉、凝香胡椒蝦，搭配甜點仙草麻糬、台灣草莓。林佳龍說，過年一定要吃團圓飯，把最好的心意和祝福分享給親友，因此他特地邀請台灣的好麻吉一起用餐，象徵台灣農業和國際夥伴一起向前，讓大家幸福、魔力滿滿。林佳龍飯前表示，把農業青年大使用心耕耘的成果展現給世界，這是最好的總合外交。整桌年菜吃下來，林佳龍滿足地說，很謝謝農業青年大使用心良苦拿出壓箱寶，親手栽種的果實和好朋友分享，真的很溫暖！他最喜歡的一道是茶韻東坡富貴肉，過年時吃，很有媽媽的滋味，出門在外的遊子都喜歡回家吃媽媽煮的菜，充滿幸福的滋味和人情味。而外交部的這桌「魔法團圓菜」，其中林佳龍最愛的茶韻東坡富貴肉，使用來自桃園復興拉拉山鄉拉拉山的30年老茶做醬汁，風味細膩不油膩，還有茶香的回甘和尾韻，是完美的結合。另一道主菜凝香胡椒躍鮮蝦使用屏東里港的泰國蝦和檸檬，運用黑胡椒做底香，搭配檸檬讓鮮味更順口。湯品為三代同堂團圓粥則使用老茶、新舊菜脯，加入放山雞肉，相當養生。美味主菜外，農業青年大使也準備了以南投仁愛鄉原生的香糯米為主的原鄉米果瑞海盤，搭配埔里生產的百香果和筊白筍，承載原住民的智慧和山林記憶，寓意百福齊來、步步高升。另一道春梅報喜金鳳凰則用高雄六龜區梅子發酵5年製成的梅醬下去搭配雞肉，酸甜開胃，象徵金春報喜，也恭賀台灣和美國鳳凰城直航的開始，象徵台美關係高飛。甜點包括桂圓好事雙味捲，取用南投中寮的桂圓，內部包裹米糕，外部包覆豆腐皮下去炸，象徵福氣；以及桂圓包花生，沾取花生粉食用，吃起來像麻糬一樣慶團圓。三色珍果喜相逢則結合首先取得碳標籤的「台農一號」草莓、中寮的柑橘、和台灣國花梅花，象徵蝶舞花開，永續奔馳。馬吉黑金幸福桌則包括現搗的仙草麻糬和仙草凍，運用新竹關西的仙草雕刻成馬的形狀，象徵好事會花生，幸福放在馬裡面，馬年一馬當先。另外，魔法團圓飯更搭配了來自高雄六龜、歷經7年發酵而成的銀春梅釀，以及拉拉山的清新烏龍茶。