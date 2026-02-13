我是廣告 請繼續往下閱讀

農曆春節將至，今（13）日也是最後上班日，距離除夕、初一新年還有2、3天，不少人也準備進行大掃除，民俗專家楊登嵙提醒，在整理時若發現還留存破損、過期、壞掉雜物、枯萎植物等，應立即淘汰，否則恐影響健康、破財甚至發生意外。楊登嵙表示，春節前的大掃除象徵清除舊一年的穢氣，迎接新的氣場，若家中還留存破損、過期的負能量物品，像是破碗、破杯、破盆等有裂紋或缺口的杯碗瓢盆，使用時可能有割傷風險，引發意外及破財，也可能影響新一年的財運與運勢。再來枯萎植物被視為大忌，楊登嵙說明，這不僅會滋生黴菌、細菌，更是衰敗之象，恐引發病痛、導致宅運下滑。而舊帳單、過期收據是象徵舊債與停滯的事務，留著容易累積霉運；過期藥品與化妝品象徵舊病氣，容易讓運勢停滯。如果有壞掉或長期不用的電器、雜物，也要立即處理，過時的絨毛娃娃或人偶容易滋生黴菌與細菌，長期擺放可能影響健康、引起煩惱或小人作祟。再來過期的書報、雜誌或型錄已無保存價值，且在潮濕環境容易發霉，滋生細菌，還有會讓人心情低落的物品，導致負能量、健康、阻礙運勢。