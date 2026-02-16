我是廣告 請繼續往下閱讀

▲信義房屋方偉維曾在餐廳擔任廚師，後決定轉換跑道，開啟人生另片天。（圖／信義房屋提供）

從廚師轉換跑道當房仲，信義房屋虎尾寮店方偉維自認個性內向，但服務過程中，總是堅持深入探索買方購屋需求，並將客戶需求放在成交之前，「使命必達、誠意十足」讓他深獲好評。方偉維家中經營餐飲店，大學畢業後，自然而然也踏進餐飲業，從台南知名飯店學徒做起，學習基本刀工與擺盤，接著憑藉自身努力，前往澳洲一間知名中式餐廳工作；這段經歷，讓他深刻了解「細節與專業」是什麼。雖然後來考量廚房內場工作比較封閉，進而轉換跑道至房仲業闖闖看，「但我覺得兩份工作其實很像，要用心觀察細節、保持耐心，並在對的時間，把最好的端出來。」這套「心法」徹底展現在方偉維5年房仲之路上。新人時期，有位客戶已鎖定要買一戶房子，唯一的疑慮就是擔心附近的寺廟是否常有誦經聲？方偉維親自向廟方及左鄰右舍詢問，更花一整天、超過9小時待在房子裡，隨時記錄聽到的聲音。買方驚訝於他的用心，也化解了原本的疑慮，最後順利成交。深入探索客戶需求、將客戶意願擺在第一，並非每次都帶來成交的果實。方偉維曾遇到一對夫妻指定要買一處國宅社區，探索之下才了解，這處社區是由眷村改建，先生自小就在這裡長大，年屆6旬的夫妻因而希望在有限預算下，回到這裡居住；於是，方偉維積極帶看，也曾幾度協助出價洽談，沒想到就在即將成交之時，這對夫妻擔憂該物件後續屋況維護問題，決定暫時不買。方偉維了解買方的顧慮後，並未逼迫「趕快簽約」，反而先尋求解決之道，在確定無法化解買方疑慮後，也親自向這對夫妻說明。雖然這次服務並未順利簽約成交，但方偉維認為，正是因為了解房子對這對夫妻的意義，更不該催促對方草率做決定，要真的找到安心、喜歡的物件再買；現在，他與這對夫妻保持聯繫，偶爾還會彼此分享旅遊的風景照，「懂得體貼」的心意，讓客戶特別進線信義房屋總公司給予肯定。80年次的方偉維毅然決然轉換跑道至信義房屋，雖然也經歷陌生開發的恐懼，擔心被拒絕，但與分店夥伴一起迎戰，且店長適時提供實質的建議，讓他漸漸闖過撞牆期；未來，希望持續透過探索客戶需求，協助更多客戶完成家業夢想，進而也讓自己能在信義房屋成家立業。