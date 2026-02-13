我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賴清德召開「因應台美簽署貿易協議新局」國安高層會議會後記者會。（圖／記者葉政勳攝，2026.02.13）

美國已正式完成「對等貿易協定（ART）」簽署，確立台灣在美國對等關稅及232條款關稅上的優惠待遇。總統賴清德今（13）日召開記者會宣布，此次具有五項歷史性的突破，包含扭轉貿易劣勢、與世界規範全面接軌等；他也宣布，農業部將擴編韌性特別預算，設置300億元農安基金，從扶持農業、確保競爭優勢、擴大外銷根基、鞏固產業韌性等四大面向，全方位支持農業升級轉型賴清德上午11時偕同行政院長卓榮泰、副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮，以及經濟部長龔明鑫、農業部長陳駿季、衛生福利部長石崇良等相關部會首長，召開「因應台美簽署貿易協議新局」國安高層會議會後記者會。賴清德表示，台美簽署兩項貿易協議，具有五項歷史性的突破，也將成為台灣產業與經濟升級轉型的最大推力。他說，讓台灣產業與經濟轉型升級最大推力，包含扭轉貿易劣勢、與世界規範全面接軌、提升台灣產業競爭力、成為打造全球非紅供應鏈核心、深化與經濟戰略夥伴關係。賴清德提到， 在美國的主要貿易夥伴中，台灣爭取到最大幅度的對等關稅調降，以及最優惠的232關稅，徹底扭轉長期以來，台灣未和美國簽署FTA所造成的貿易劣勢，也為農業以及傳統產業進軍美國市場，帶來潛力可觀的商機；他說，透過台美貿易談判，台灣將食品安全、工業標準、經貿體制等，與世界規範全面接軌，對台灣產業競爭力的提升及產品行銷全球，大大有利。賴清德指出，在美國打造「台灣模式」，將促使台灣世界級的半導體及ICT產業，和美國領先全球的AI產業緊密結合，形成全球最強的科技及產業創新體系，不僅可維繫台灣半導體及相關產業的長期優勢，同時，其外溢效應將帶動台灣無人機、機器人、衛星、軍工產業，乃至生物科技、先進醫療等產業的發展，全面提升台灣產業的競爭力；他說，經濟安全與供應鏈韌性納入台美合作的重要環節，將為台灣經濟注入全新的成長動能，並讓台灣成為打造全球非紅供應鏈的核心所在。賴清德提到，台灣深化與美國經濟戰略夥伴關係，不僅讓台灣在「製造業重返美國」扮演重要角色，也有利於台美共同拓展和第三國合作，同時可以從根本上強化台灣經濟及供應鏈的韌性，進而有助企業「立足台灣，布局全球，行銷全世界」。賴清德也說，為了掌握台灣美國簽署兩項貿易協議的契機，政府將從三大面向採取積極作為，加速台灣產業以及經濟轉型升級，包含提供農工產業強力支持與必要的協助、強化台美經濟安全的合作，落實關鍵作為、有序應對中長期經濟及產業結構的調整。賴清德提到，行政院依據《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》，已經編列930億元，來推動「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，並且預留後續編列特別預算200億元的額度，目的在減緩美國課徵對等關稅帶來的衝擊，現今，台美談判結果對產業的正面效益遠大於衝擊；他要強調，已經編列的預算不會縮減，但減緩衝擊的目的，將調整為協助產業提升競爭優勢，擴大爭取海外市場。在農業方面，農業部將擴編韌性特別預算，設置300億元農安基金，從扶持農業、確保競爭優勢、擴大外銷根基、鞏固產業韌性等四大面向，全方位支持農業升級轉型，來維護農民權益及農村安定；在工業方面，經濟部已經編列460億元韌性特別預算，辦理支持產業的四大措施，包括「外銷貸款優惠保證加碼」、「中小微企業多元發展貸款加碼」、「研發轉型補助」、以及「爭取海外訂單」。賴清德說，針對少部分因市場開放可能受到影響的產業，例如汽車整車及供應鏈、保健食品等，政府將提供相對應支援措施，行政院將邀集相關機關，檢討強化外貿協會功能，全力協助農業、傳統產業以及中小微企業拓銷全球市場。