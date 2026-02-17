我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄市首件公有市場用地 BOT 案正式啟動。高雄市政府攜手統一超商股份有限公司推動「灣市38 BOT 案」，由統一超商投資超過新台幣 9 億元，於高雄榮民總醫院周邊打造地下二層、地上六層的複合式建築「悠活生活館」，並於日前舉行動土典禮，預計於 117 年完工營運，信義房屋專家表示，未來可望為高雄榮總生活圈導入完整的商業與生活機能，成為區域發展的重要里程碑。高雄市政府表示，灣市38 BOT案基地鄰近高雄榮總與高鐵左營站，兼具醫療、住宅與交通優勢，完工後預計創造超過 300 個在地就業機會；而「悠活生活館」不只是市場空間的更新，更象徵榮總生活圈消費與生活型態的升級，未來將整合統一集團餐飲與零售品牌，並規劃約 370 席汽機車停車位，回應在地長期停車不足的需求，營運後可望成為周邊居民、醫護人員與就醫民眾的重要生活節點。從區域發展來看，信義房屋高一區協理周清源分析，過去高雄榮總生活圈屬於相對獨立的小型生活圈，發展量能有限，但隨著近8年來霞海重劃區逐步成型，區域與仁武、左營連結性提高，人流與交通動線開始向蛋黃區靠攏。此次統一超商進駐，與過往高雄以科技業投資帶動就業不同，代表區域已進一步進入「民生需求成長期」，商業與生活機能開始成為發展主軸。周清源指出，榮總生活圈周邊多為早期透天厝，過去大型商業設施與餐飲選擇有限，但隨著新大樓、新建案陸續推出，加上完善的公園綠地、道路與高速公路、省道交通優勢，區域居住人口與消費需求同步提升。「悠活生活館」的進駐，正好補足中價位餐飲、生活零售與社交空間的缺口，對醫療型生活圈而言具有指標意義。在房市表現上，信義房屋左營明華店專案經理朱筆顯指出，過去高雄榮總生活圈因為位置屬於左營區外圍，房價較低基期，近期的建設計畫陸續進行，也有建商超前部署進駐，未來發展可期。目前榮總生活圈中以中古大樓與透天產品各半，主力產品為屋齡15-20年的中古大樓單價約20多萬元，少數1-2棟新成大樓已站上3字頭，透天產品依屋齡不同，總價約落在1500 萬至4000萬元間。隨著醫療、商業與交通機能持續到位，區域吸引力與未來發展性仍具想像空間。