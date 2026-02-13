我是廣告 請繼續往下閱讀

▲楊紫瓊（如圖）發表致詞，感性道謝已故父親及李安導演。（圖／達志影像美聯社）

楊紫瓊奪柏林終身成就獎！痛哭憶亡父：祂很開心

▲楊紫瓊（右）和李安（左）都是華人影人中難能可貴的奧斯卡大獎得主。（圖／翻攝自IG）

馬來西亞華裔奧斯卡影后楊紫瓊奪下第76屆柏林影展（Berlinale）終身成就獎！第76屆柏林影展今（13）日凌晨揭幕，楊紫瓊奪得象徵終身成就獎的「榮譽金熊獎」，成為影展史上首位獲此殊榮的華人演員，她上台領獎難忍激動，感性道謝已故爸爸的愛護與支持，「我心中始終住著那個想讓父母驕傲的女孩，如果祂今晚能看到我捧著金熊獎，我知道祂一定會微笑！」全場動容。楊紫瓊從台下緩緩走上台，從西恩貝克手中接過「終身成就獎」獎座，她難掩激動，吸了口氣說：「『終身成就』是一個非常宏大的詞語。它聽起來像是一個終點，但我更願意把它當作一次停頓，一個深呼吸、回顧過去，然後繼續向前走的時刻，當然要小心一點，免得有人把這隻熊收回去。」楊紫瓊哽咽表示，從未想過一名來自馬來西亞、熱愛紀律與舞蹈的小女孩，能靠著說故事走到今天，「我心中始終住著那個想讓父母驕傲的女孩，如果祂今晚能看到我捧著金熊獎，我知道他一定會微笑。」憶及在天上的爸爸，「我仍在成長，或許現在慢了一點，但依然固執」，全場動容不已。楊紫瓊也特別感謝柏林影展曾在早年給予她歸屬感與舞台，「那讓我明白邊緣聲音也有位置，還在摸索自我的創作者都能被看見。我很感激自己至今仍在成長與蛻變」，另外致意貴人之一的導演李安導演，「我們認識30年了，跟他以及他的太太Jane一直都很親近！」聽得台下眾人鼓掌不斷。