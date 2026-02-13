我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士在交易截止日前，將與教練團鬧翻的潛力前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）送走，換回長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）。這筆交易雖暫時解決了內部的茶壺風暴，但《ESPN》資深記者邦坦普斯（Tim Bontemps）卻提出警告，勇士此舉可能產生嚴重的長遠代價，他們恐怕已經親手斬斷了在今年夏天爭奪密爾瓦基公鹿超級巨星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的最佳途徑。邦坦普斯指出，雖然波爾辛吉斯在健康時能為勇士提供急需的空間與高度，但他本季受困於姿勢性心搏過速症候群，僅出賽17場。更關鍵的是，波辛基斯身背3070萬美元的到期合約，將在2026年夏天成為非受限自由球員。這意味著勇士失去了一個能在休賽季靈活運用的薪資配平籌碼。「這讓我懷疑他們的夏天會是什麼樣子，」邦坦普斯分析，「因為失去了庫明加那筆2250萬美元的合約作為橋樑，勇士要透過交易引進頂級球星的能力將受到嚴重限制。」隨著公鹿本季戰績不穩，外界普遍預期2026年休賽季將是各隊爭奪安戴托昆波的關鍵時刻。原先庫明加的合約是勇士匹配安戴托昆波預計5850萬美元薪資的最佳籌碼。如今這條路已斷，勇士若想硬換，唯一的薪資匹配方式竟是送出本季因ACL報銷的巴特勒（Jimmy Butler）。巴特勒下季薪資約5680萬美元，搭配波傑姆斯基（Brandin Podziemski）的560萬美元確可成行。然而，勇士球團多次表態巴特勒是球隊未來核心，並非交易籌碼。這讓勇士在即將到來的「獵星大戰」中，陷入極為尷尬的處境。除了交易分析，勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）也揭露了庫明加離隊前的衝突細節。據悉，雙方關係在去年12月10日的一場會議中徹底破裂。當時總教練科爾（Steve Kerr）試圖與庫明加討論球隊定位，卻演變成激烈爭執，科爾甚至氣得怒搥戰術板。兩天後，庫明加被冷凍在板凳上，科爾在受訪時意有所指地說：「這在聯盟中對每個人都會發生，除了球星以外。」這句話成了壓垮駱駝的最後一根稻草。據傳庫明加當時在場邊憤怒回應：「看吧，這就是我在說的屁話，他幹嘛非得講這個？」隨後兩個月庫明加僅出賽117分鐘，最終導致分道揚鑣。