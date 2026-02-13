我是廣告 請繼續往下閱讀

越南春節將至，返鄉與出遊人潮全面湧現。越南河內內排國際機場與胡志明市新山一國際機場預計迎來史上最繁忙春運檔期，客流量與航班數雙雙刷新紀錄，機場營運壓力直線飆升。綜合外國媒體報導，內排國際機場表示，春節前7天（2月10日至16日）預估將服務超過72.5萬人次旅客，較2025年同期成長16%，航班達4,467架次，年增12.5%。其中節前高峰預計落在2月15日，單日旅客量將突破11.6萬人次、航班674架次。節後返程人潮更為驚人。預估將有73萬7,272人次進出內排機場，年增12%，航班數4,530架次、年增15.8%。高峰日預計為農曆新年初六（2月22日），單日旅客量約11萬7,298人次、航班676架次。南部方面，新山一國際機場指出，春節期間（2月14日至22日）平均每日將服務約14.5萬人次旅客，尖峰日更上看16.5萬人次。每日航班預估達940架次，包括約340班國際線與600班國內線，較目前日均754班增加約25%，也比去年同期成長7%。春節前最繁忙時段預計為2月13日與14日，單日航班可達1,017架次；節後高峰則落在2月22日與23日，單日約1,025架次。龐大人流也讓交通疏運面臨考驗。機場當局提醒旅客，應提早2至3小時抵達辦理登機手續，優先使用VNeID二級數位身分驗證取代紙本證件，同時減少私人車輛接送、改搭大眾運輸工具，以緩解壅塞壓力。隨著春節腳步逼近，這場一年一度的人潮大遷徙，正全面啟動。