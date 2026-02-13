美國與台灣今（13）日清晨簽署「台美對等貿易協定」（ART），確立對等關稅15%且不疊加，我輸美2072項產品豁免對等關稅等等，算是在農曆春節假期展開前，向人民提交最新貿易談判成果。總部位於美國的智庫「外交關係協會」（Council on Foreign Relations，CFR）指出，這項協定應該能為雙邊經濟關係帶來正面穩定性，但在貿易差額、半導體製造和貨幣干預方面的分歧依然存在。
「外交關係協會」刊載專文，提到台灣是第7個與川普政府達成此類協定的貿易夥伴，按照協議條款，美國將把對台灣商品的對等關稅降至15%，台灣也將降低關稅和貿易壁壘，台灣企業將在美國投資至少2500億美元用於半導體生產，台灣政府則為這些企業提供2500億美元的信貸擔保，外加對444億美元的液化天然氣與原油、152億美元的民用飛機及發動機，還有252億美元的電網設備、發電機、船舶與鋼鐵製造機具採購。
作者形容，美台貿易進入新時代，彼此的貿易關係從未如此強勁，2025年時，台灣就成為美國第4大貿易夥伴，僅次於墨西哥、加拿大和中國，台灣在半導體製造和資訊通信技術領域的領先地位，更是推動雙邊貿易快速成長的主要動力。
然而，分析指出，儘管未來幾年美台經濟可望深化，但以川普（Donald Trump）最關注的指標—雙邊貿易差額來看，雙方關係也可能趨於緊張，目前也不太看得出該協議要如何確實減少貿易逆差，而貿易不平等正是川普對全球揮動對等關稅大棒的重要原因，甚至不惜聲稱這點構成緊急狀況。
再者，從之前的拜登（Joe Biden）政府到現在的川普政府，都貫穿一條主線，就是美國迫切需要將晶片生產遷回國內，不希望對任何單一的外國晶片供應商過度依賴，因為晶片對美國的經濟、國家安全都至關重要，但實現製造業回流相當困難，過去幾十年，台灣已建立並發展出一套成熟的供應鏈生態體系，很難在美國複製，何況在美國製造的成本也高於台灣。
儘管川普政府決心推動晶片生產回流，並考慮對履行投資承諾的晶片商豁免關稅，但美國和台灣對於晶片生產「該回流到什麼程度」這件事仍存在分歧。對台灣而言，這是一個高度敏感且重要的政治議題，尤其多數台灣民眾都認為，半導體實力是台灣的安全保障，擔心如果美國不再需要台灣的晶片，自身抵禦中國攻擊的力量就會減弱，所以不會允許自身晶片產業被掏空，最先進的研發和製造流程都必須先在台灣進行。
還有，美國財政部最新公布的半年期匯率報告，台灣續留「匯率操縱觀察名單」，分析認為，台灣政府對新台幣的管理問題，可能成為美台貿易關係的另一項癥結，儘管台灣央行堅稱，從未設定過新台幣的目標匯率，但仍被質疑是否透過巧妙手段來壓低匯率，以提升台灣的出口競爭力。
綜合以上所述，該篇專文認為，美台關稅貿易協定的達成，無疑是利好消息，理應能為美台貿易關係，增添穩定性和可預測性，但同時，雙方長期存在的矛盾也不太可能就此解決，能否在這些棘手問題上找到共通點，將是另一個巨大挑戰。
原文連結：U.S.-Taiwan Trade Agreement Leaves Major Questions Open
