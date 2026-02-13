我是廣告 請繼續往下閱讀

▲孫耀威（如圖）趁著年假動聲帶手術，術後有14天修復期，不能開口說話。他趕緊先對鏡頭祝觀眾新年快樂。（圖／翻攝自孫耀威臉書）

53歲香港歌手孫耀威在農曆新年前夕驚傳動聲帶手術，在11日正式公布住院動刀的消息。太太陳美詩幫他拍影片做紀錄，為了確保術後傷口癒合，手術後會有14天不能說話，預計他要度過一個安靜的農曆新年，老婆趕緊請他還可以說話時錄影，他也調皮地對著鏡頭說：「恭喜發財！」在手術後就要有14天不能說話，孫耀威躺在病床上，看起來很淡定，在被推進手術房前的最後一刻，負責掌鏡的太太溫柔提醒他：「趁現在還可以，講兩句。」沒想到孫耀威竟拉近鏡頭，俏皮地對著觀眾拜早年大喊：「恭喜發財！」 這句術前的封麥感言很有年味，讓原本擔憂的妻子也笑開懷，氣氛瞬間變得輕鬆溫馨。在曝光的畫面中，孫耀威已換上病服，戴著手術帽與口罩，乖乖躺在病床上等待。陳美詩一路陪伴至手術室門口，為丈夫打氣：「平安啦，一會見，手術成功。」孫耀威則特地從棉被中伸出手緊緊握住太太。粉絲也紛紛湧入留言區寫下「祝福平安順利」、「早日康復」。孫耀威擁有香港中文大學高學歷，演藝生涯的起點與輝煌時刻皆與台灣密不可分。1992年，還在就學的他代表香港來台參加「青春之星國際音樂大賽」並獲優異獎，其優異的舞台魅力隨即被發掘，於1993年簽約台灣金點娛樂，與「軍中情人」方季惟成為同門師姐弟。當年孫耀威以「學霸偶像」形象風靡全台，不僅首張專輯就大賣，更曾與當時來台開唱的日本巨星酒井法子合唱經典名曲《有緣千里》，代表作〈認識你真好〉更是在台灣樂壇掀起一陣旋風，成為當時無數少女心中的超級偶像。孫耀威在台灣走紅後接連推出多張暢銷專輯，一度因學業與事業兩頭燒，曾計畫在事業高峰時退出娛樂圈、前往美國攻讀碩士，但最終仍選擇留在演藝圈發展。雖然後期他轉往中國拍攝電視劇，並於2006年加盟環球唱片重返香港樂壇，近年更跨足禮服品牌生意與舉辦個人演唱會，但回顧其演藝歷程，台灣不僅是他的發跡福地，更是他累積龐大粉絲基礎與音樂作品的最重要時期。