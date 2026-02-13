我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張鈞甯初次登上央視春晚，引發外界熱議。（圖／翻攝自微博）

女子合唱陣容亮眼 彩排狀態掀凍齡討論

▲張鈞甯第四次現身春晚彩排。（圖／翻攝自微博）

962養生法成焦點 兩岸話題與未來展望

▲張鈞甯多年來能一直維持絕美狀態，跟她的「962養生法」有關。（圖／NOWNEWS攝影中心）

43歲台灣藝人張鈞甯今年首次受邀登上央視春晚舞台，將參與女子合唱演出，消息一出便引發兩岸高度關注，她在彩排期間接受訪問時坦言，站上這個象徵華人團圓的重要舞台，心情激動到幾乎落淚，既感榮幸也感受到不小壓力，這場春晚首秀，不僅是張鈞甯演藝生涯的重要里程碑，也成為外界討論焦點，而她近期的絕美狀態也被不少網友及粉絲熱議，不少網友翻出她過往提出的「962養生法」，紛紛猜測這是她一直保持凍齡的祕訣之一。張鈞甯此次演出形式為十人女子合唱，與她同台的還包括多位實力派藝人，整體陣容話題十足，總台提前公布定妝照與排位安排，被外界解讀為希望避免往年服裝與走位爭議再度上演，張鈞甯的造型曝光後隨即引發討論，簡約優雅的氣質在合唱隊形中格外醒目，也讓觀眾對正式播出充滿期待。多次聯排期間，張鈞甯以低馬尾與清爽妝容現身，近距離鏡頭下依舊線條分明，網友熱議她的下顎線與立體骨相，直呼43歲狀態依然出色，形容她彷彿「時間停格」，這波春晚彩排照也再度掀起「凍齡女神」討論，成為社群平台熱門話題。隨著外貌話題延燒，張鈞甯長年維持的生活習慣也被翻出討論，她過去曾分享固定運動的習慣，包含每週跑步3至4次、單次6至10公里，此外她採行所謂「962早餐法」，強調9分飽、午餐6分飽、晚餐2小時消化完畢，並攝取蛋白質搭配糙米與蔬果，晚餐盡量減少澱粉，這種自律型飲食與運動模式被粉絲形容為把健康管理融入日常。不過專家亦提醒，個人體質不同，相關飲食方式仍需依自身狀況評估。從1月中旬首次現身聯排至今，張鈞甯全程參與多次彩排，春晚首秀被視為她演藝版圖的重要延伸，外界關注的不僅是舞台表現，更是她作為台灣藝人站上春晚所傳遞的文化象徵意義，隨著節目播出，她能否藉此為事業再添高峰，亦成為後續觀察焦點。