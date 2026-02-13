我是廣告 請繼續往下閱讀

外交局勢敏感，恐加劇日中對立

日本政府立場：採取毅然態度持續取締

日本與中國近來緊張關係持續，在此之際傳出，日本政府在九州長崎縣附近的排他的經濟海域（EEZ）攔截了一艘中國漁船，並逮捕了該船船長。根據共同社、日本放送協會（NHK）、產經新聞等日媒13日的報導，日本水產廳宣布，12日在距離長崎縣五島市女島燈塔西南約165公里的EEZ海域內，發現一艘正在作業的中國漁船。該船涉嫌未遵從停船命令並試圖逃逸，因此遭到查緝。水產廳扣押了該船，並以涉嫌違反《漁業主權法》逮捕了一名40多歲的中國籍船長。據了解，該中國漁船主要捕撈鯖魚及鰹魚，遭攔截時船上包含船長共有11人。NHK報導稱，水產廳目前正以該漁船可能為進行非法捕魚而侵入日本 EEZ為由展開調查。共同社報導指出，這是自2022年以來水產廳首次扣押中國漁船，也是在去年5月扣留一艘台灣漁船後，首次有外國漁船被扣押，也是今年首次案例。2022年12月，一艘中國籍捕撈珊瑚船長崎縣外海的日本專屬經濟區遭扣押，船長陳匡桂因涉嫌違反漁業主權法而被捕。去年5月20日，台灣漁船「紅彩頭6號」遭日本當局扣押，經外交部與日方交涉後，船主繳納擔保金後，人船21日獲釋、22日返台。由於日本首相高市早苗去年11月曾提及「台灣有事」相關言論，引發中國不滿，日中關係持續緊張，各界正關注此次事件是否會成為額外的外交對立因素。回顧2010年，日本巡邏船也曾在主權爭議的尖閣諸島（釣魚台列嶼）附近攔截中國漁船並拘留船長，導致兩國關係急速惡化。當時中國以限制稀土出口及縮減赴日旅遊等手段強力反擊，日本最終在未起訴船長的情況下將其釋放。內閣官房長官木原稔13日上午在記者會上表示，針對水產廳扣押未遵從停船命令的中國漁船並逮捕船長一事，政府將「為防止與嚇阻外國漁船非法作業，今後也將持續採取堅定立場並加強執法行動」。