鴻海尾牙抽10個1000萬獎項！4人不在場慘痛失

▲「2026全鴻海運動嘉年華」當晚抽出10名千萬幸運兒，瞬間誕生10位「千萬富翁」，圖為鴻海董事長劉揚偉。（圖／鴻海提供）

鴻海尾牙「籤桶內部」遭爆料！知情人讚：郭台銘厲害的地方

▲有網友爆料，鴻海尾牙千萬特別獎名單疑似是事先規劃，以此來獲得流量宣傳，不禁直呼：「這就是郭台銘厲害的地方！」（圖╱記者林汪靜攝）

鴻海（2317）12日包下台北大巨蛋舉行「2026全鴻海運動嘉年華」，創辦人郭台銘豪擲3億元加碼，其中10人各得1000萬元、1000人獲20萬元，另有電動車與百萬獎項。不過活動期間最引爆的話題，就是有4名千萬得主因不在場，最終錯過獎金重抽，隨後有網友爆料，特別獎名單疑似是事先規劃，甚至獎金發放方式還可能與年資或績效綁定，不禁直呼：「這就是郭台銘厲害的地方！」「2026全鴻海運動嘉年華」邀集逾3萬名員工與眷屬同歡，活動最高潮的抽獎環節，由創辦人郭台銘豪氣加碼3億元獎項，其中最受矚目的為10個「1000萬元」創辦人特別獎，以及1000個「20萬元」現金獎，另還抽出10名BRIA電動車得主與20名百萬現金獎得主，場面盛大。雖然郭台銘本人未出席，但高額加碼仍成全場焦點。當晚抽出10名千萬幸運兒，瞬間誕生10位「千萬富翁」，現場歡聲雷動。不過在唱名過程中，竟有4名中獎員工因「不在現場」而遭宣布作廢重抽，與1000萬元擦身而過。據了解，有人因提早返家，雖接獲同事瘋狂致電仍未接聽，只能眼睜睜看著機會流失。也有網友猜測，或許因認為3萬人中不可能中獎，加上住得遠而提前離席，未料幸運之神降臨。中信前科技長劉奕成當晚就在臉書分享現場情況，直呼「狂，94狂」，並幽默感嘆：「千萬要在場！」貼文曝光後掀起熱議，也吸引網友紛紛留言「過年可能會後悔到睡不著」、「離婚等級的不在場」、「一夜致富的機會就這樣沒了」。隨著話題延燒，也有知情人士爆料，千萬特別獎的「籤筒名單」並非完全隨機，而是事先規劃好的特優員工名單，並不是所有人都能抽，「這是創辦人（郭台銘）的拿手好戲，他是個很敢捨去取得媒體版面換宣傳流量」，並直接大讚：「這是他很厲害的地方。」另有人指出，過去能進入特別獎名單者，多為對公司有「特別貢獻」的員工，透過抽籤形式公開表揚；也曾傳出新人中獎獲多張股票，引發資深員工反彈，後續規則才因此調整。更有網友加碼爆料，高額獎金「入帳方式」可能另有設計，例如分年撥付、與在職年限或績效綁定，「離職就沒有了」。值得一提的是，鴻海去年營收首度突破8兆元，創歷史新高，員工績效獎金已於11日入帳。公司低調證實，今年平均績效獎金較去年成長約10%，部分表現突出的單位年增幅甚至達16%，不少員工私下表示「是22年來最高的一次」，對整體獎勵制度相當滿意。