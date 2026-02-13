美國總統川普（Donald Trump）12日宣布撤銷2009年歐巴馬政府環保署的「溫室氣體危害認定」，該認定指出溫室氣體對公共衛生構成威脅，成為美國聯邦政府之後一切氣候監管、推動減排減碳的基礎，如今危害認定遭到撤銷後，意味美國對溫室氣體排放的管制將巨幅鬆綁，多個環保團體立即回應表示，此舉是迄今為止川普政府在應對氣候變遷方面最重大的倒退，將提起訴訟，在法庭上對撤銷決定提出挑戰。
根據《BBC》報導，白宮稱這一逆轉是「美國歷史上最大的放鬆管制」，說這將降低汽車售價，使汽車製造商生產每輛車的成本減少2400美元。川普抨擊「溫室氣體危害認定」是歐巴馬的災難性政策，「嚴重損害了美國汽車產業，並大幅推高美國消費者的購車成本」。川普說「溫室氣體危害認定」是「綠色騙局的法律基礎」，「綠色騙局」是指應對全球氣候變遷的相關議程，川普長期批評所謂全球暖化是「人類史上最大的騙局之一」。
川普政府表示，推翻「溫室氣體危害認定」將可省下1.3兆美元，有助於降低能源和運輸成本。
「溫室氣體危害認定」的關鍵性
美國環保署於2009年就溫室氣體對人類健康的影響表明立場，認為包括二氧化碳和甲烷在內的6種溫室氣體，加劇了氣候變遷，對公共衛生與福祉構成威脅。
雖然國會意見分歧，並無法在立法層面上達成共識，但「溫室氣體危害認定」成為美國聯邦政府推動減排與氣候監管工作的核心基礎。前美國環保署與司法部律師梅根格林菲爾德（Meghan Greenfield）表示，「危害認定一直是美國溫室氣體監管體系的核心支柱，涵蓋了機動車輛、發電廠、石油與天然氣產業、垃圾掩埋場，甚至還包括航空業。幾乎所有領域、各個產業的相關標準，都是建立在這項認定之上」。
環團群起反對 汽車界亦有疑慮
環境保衛基金會（Environmental Defense Fund）表示，川普政府聲稱廢除危害認定能夠替消費者節省成本，但最終卻會讓美國民眾付出更多代價，在健康方面受到衝擊，可能有多達5萬8000人因此減少壽命，並增加3700萬例氣喘發作。
對美國汽車業說，撤銷危害認定看似有利但也會帶來不確定性，「這項倒退措施某種程度上是把已經發生的事情進一步定案，例如放寬燃油經濟性標準，」哥倫比亞大學氣候法專家邁傑拉德（Michael Gerrard）表示，「但這確實會讓美國汽車製造商陷入困境，因為其他國家以後未必還會願意購買美國製造的汽車」。
歐巴馬在X上表示，撤銷危害認定將會讓美國人更不健康，「我們會更不安全、更不健康，也更無力應對氣候變遷，這一切都是為了讓化石燃料產業賺更多的錢」。
多個環團已表明將提起訴訟，預計初期將在各州法院展開法律戰，最終可能還是需要去到最高法院來進行裁決。
