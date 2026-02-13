我是廣告 請繼續往下閱讀

▲愛雅（右）一家三口圓滿，畫面溫馨有愛。（圖／愛雅辣呦提供）

37歲愛雅誕下兒子「跳跳」！淚揭生產過程

▲愛雅（如圖）手抱兒子感動落淚。（圖／愛雅辣呦提供）

愛雅生了！37歲藝人愛雅（張宇慧）2022年與圈外男友W先生結婚，今（13）日宣布平安誕下兒子「跳跳」，寶寶出生體重約3100公克，模樣相當可愛、身體狀況都很好，醫生更稱讚：「像爸爸，頭好壯壯！」聊起看到寶寶的第一瞬間她內心跟天上的媽媽喊話，「媽，進去出來後，我也是媽媽了」，愛雅止不住情緒眼淚一直流，情緒相當複雜。回憶生產過程，愛雅分享道：「真正進入生產時，比我想像中順利許多。雖然過程充滿未知，也曾期待自然產，最後因身體因素選擇剖腹產迎接寶寶，整個過程在醫療人員專業團隊陪伴下完成，一切平安順利。」語氣間充滿溫暖與感謝。聊起看到寶寶的第一瞬間，愛雅於內心跟天上的媽媽說：「媽，進去出來後，我也是媽媽了」，止不住情緒眼淚一直流，與老公對到眼的那一刻，對方也跟著哭了，「我們從兩條線走到這一天，有一種努力過後，迎接美好的時刻而感動。」至於產後最想做的事情？愛雅笑說：「生完像在夢裡，寶寶抱得到，不再隔著肚皮對話，那種感覺很不真實又很美好。現在最想做的是好好運動、好好睡一覺，最好再來一杯奶茶！」過年期間，愛雅得待在月子中心調養身體，準備餵母奶餵一段時間：「先養好充足奶水的母體是第一步，但也希望所有的媽媽不要給自己太大壓力，有健康的媽媽才有健康的寶寶。」