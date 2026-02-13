我是廣告 請繼續往下閱讀

看點1：台灣影史首部奇幻動作片 斥資3億特效不手軟

▲《功夫》斥資3億，只為呈現最完美的特效武打畫面。（圖／麻吉砥加提供）

看點2：柯震東豁出去挑戰全裸入鏡 與王淨再續銀幕情緣

▲王淨飾演柯震東暗戀的女同學乙晶。（圖／麻吉砥加提供）

看點3：金獎卡司巔峰對決 戴立忍、劉冠廷成師兄弟互飆演技

▲劉冠廷飾演全劇最大反派，是戴立忍的師弟。（圖／麻吉砥加提供）

▲戴立忍飾演身懷絕世武功的神祕乞丐。（圖／麻吉砥加提供）

看點4：主角全都接受魔鬼特訓 柯震東化身台版蜘蛛人

▲柯震東（左起）、王淨、朱軒洋在正式開拍前都接受了魔鬼訓練。（圖／麻吉砥加提供）

看點5：九把刀最受期待傳奇IP改編 探討相信與正義的熱血命題

▲《功夫》由原著作者九把刀（右）親自執導，並由麻吉大哥黃立成（左）的公司麻吉砥加製作。（圖／麻吉砥加提供）

📌《功夫》電影簡介

導演、編劇：九把刀（柯景騰）

監製：盧維君

主演：戴立忍、柯震東、朱軒洋、王淨、劉冠廷

上映日期：2026年2月13日

片長：127分鐘

製片商：麻吉砥加電影

類型：動作、奇幻、劇情

故事大綱：魯蛇衰尾高中生淵仔（柯震東飾）與好友阿義（朱軒洋飾）結識一名自稱沉睡500年、身懷高強武藝的神祕流浪漢黃駿（戴立忍飾）。起初，兩人對其言行半信半疑，直至黃駿在夜晚現身於淵仔住處窗外，並留下「拜我為師」的字樣，才逐漸動搖其懷疑。在親眼目睹黃駿展現武藝後，淵仔與阿義正式拜師學藝，暗戀的女同學乙晶（王淨飾）亦加入練武行列。3人進而得知黃駿與其師弟藍金（劉冠廷飾）之間，橫跨500年的江湖恩怨，以及足以顛覆3人世界觀的核心祕密。



由九把刀執導、改編自經典《都市恐怖病》系列小說的奇幻動作鉅獻《功夫》，於今（13）日盛大上映。這部作品承載了無數讀者的青春回憶，更是台灣影視製作規模的全新里程碑。全片耗時2年籌備、斥資3億新台幣打造，並與韓國頂尖動作團隊強強聯手，力求顛覆影迷對台灣動作片的想像。男主角柯震東這次更澈底豁出去全裸上陣，勢必引爆話題。本文整理5大看點，帶影迷一次掌握。《功夫》在製作規模上直接對標國際水準，3億元成本是國片近 10 年罕見的手筆。劇組聘請《格殺福順》韓國團隊Triple A及動作導演張材旭，與台灣金獎動作設計洪昰顥合作。視覺特效由嚴振欽領軍的「罡風創意」負責，將東方內力與現代都市格鬥完美融合。另外，本片也是台灣影史上少見能同時以 IMAX、Dolby Cinema、4DX 及 ScreenX 等6大特殊影廳規格全方位上映的作品。身為九把刀電影的核心成員，柯震東再次挑戰高中生角色「淵仔」。為了詮釋練武過程中「脫胎換骨」的轉變，他不僅接受高強度特訓，更突破防線挑戰全裸入鏡。而王淨則放下甜美形象，挑戰「中毒黑臉」等扮醜造型，並開發出驚人腰力潛能，多場高難度下腰與武打動作皆親自上陣，與柯震東繼《月老》後再續前緣。《功夫》的演員卡司含金量極高，由金馬名導戴立忍飾演隱身於瘋癲外表下的絕世大師「黃駿」，他將角色神祕、幽默卻又充滿正義感的複雜層次演繹得入木三分。與之對抗的則是形象百變的劉冠廷，他曾2度拿下金馬獎最佳男配角獎，在《功夫》中挑戰極惡反派大魔王「藍金」，不僅造型令人驚豔，更散發出殺人如麻、令人不寒而慄的強大壓迫感。這兩位演技派影帝在片中與柯震東、朱軒洋等人有多場拳拳到肉的武門恩怨對手戲，無論是內心世界的深刻博弈還是高難度的動作格鬥，都展現出極其紮實且具張力的表演厚度。為了拍出九把刀筆下如「台版蜘蛛人」般，在高樓與巷弄間穿梭的奇觀，柯震東、朱軒洋與王淨在開拍前接受了長達數月的韓國動作組特訓。韓國動作導演張材旭對於3位主演的表現給予極高評價，尤其是朱軒洋展現出如原始野獸般的直覺爆發力，讓武打畫面充滿強烈氣場。而多次挑戰動作戲的柯震東更被稱讚其動作乾淨俐落且極懂鏡頭語言，表現甚至超越了許多專業特技人員。這種不計代價的體能投入，讓《功夫》呈現出充滿力量與速度感的暴力美學，澈底改寫了台灣動作片的視覺想像。《功夫》原著小說在2001年發表，之所以能在廣大讀者心中佔據神格化地位，在於其獨特的世界觀以及對「相信」2字的深刻解讀。電影不僅精準還原了原著中對於「都市恐怖病」現代武林的想像，更引領觀眾思考：究竟所謂的絕世武功是真的存在，還是來自一場浪漫卻瘋狂的集體催眠。正如該片核心標語「相信，是我們最強的招式」，九把刀在賀歲檔期透過這部籌備多年的大作，重新喚醒觀眾內心那份願意為正義奮鬥的純粹與熱血，這不只是一部聲光炫爛的商業大片，更是一場關於勇氣、遺憾與成長的成人童話。而該片過去曾出售版權給香港導演嚴浩，但港方認為拍攝難度過高，數年後又將版權還給九把刀。隨後這部片在經歷過多次籌備、拍攝延宕後，終於在2023年宣布重啟製作，並於去年殺青。九把刀要如何透過畫面呈現他文字描述的動作細節與武打爆發力，想必是該片最大核心看點。