台美「對等貿易協定」（ART）今（13）日完成簽署，台新新光金控首席經濟學家李鎮宇分析，美國正式把台灣放進美國國安與產業安全框架裡面，半導體衍生品、汽車零組件、航空零組件都取得最優惠待遇，認為光是與其他國家進行比較就可給談判團隊打95分以上的高分了，「不要再嘴沒有0關稅。做的到，可以立軍令狀去談。」台灣1月15日對等關稅稅率拍板為15%，已經與日本及韓國站在相同立足點。行政經貿談判辦公室（OTN）今日再帶來好消息，也就是台灣再爭取2,072項輸美產品豁免對等關稅，納入後平均關稅約為12.33%。李鎮宇表示，美國正式把台灣放進美國國安與產業安全框架裡面，台灣重要產業已經與美國建立戰略夥伴關係，半導體衍生品、汽車零組件、航空零組件都取得最優惠待遇，美方承諾對台灣企業赴美設廠提供土地、水電等基礎設施協助。「這是把供應鏈從交易關係升級成戰略夥伴關係。把台灣從『出口商』變成『體系內成員』」，他認為取得這個戰略位置，從國安、產業、地緣政治的角度上，比幾個百分點的稅率更重要，這才是大家應該要給談判團隊最大獎勵的地方。他也進一步整理，台灣與其他國家跟美國貿易協定，台灣、日本、韓國都是15%不疊加關稅，優於越南的20%、泰國19%；台灣爭取到232條款最優惠待遇，日韓都是比照條款；台灣投資承諾是2500億美元（約新台幣7.8兆元），日本是5500億美元（17.2兆元）、韓國是3500億美元（11兆元）。農業部分，台灣保留稻米、雞肉保護，日本開放稻米配額、韓國開放農產品、汽車。李鎮宇認為，光是這樣比較就可以給談判團隊打95分以上的高分了，「不要再嘴沒有0關稅。做的到，可以立軍令狀去談。」