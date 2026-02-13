我是廣告 請繼續往下閱讀

立院審兩岸服貿協議，引爆太陽花學運

兩岸協議生效條件超嚴格，須交全民公投

台美簽署《台美對等貿易協定》，確立對等關稅15%不疊加、爭取到2072項輸美產品豁免對等關稅等優惠，後續協定將併同日前簽署的台美投資備忘錄一同送立法院審議。行政院長卓榮泰今（13）日表示，期盼國會能支持通過。雖然行政院副院長鄭麗君說，美方願意先降稅，不用等到台灣立法院審議，不過在野黨對台美協定有諸多疑慮，未來在立院審查時，勢必再度引發朝野攻防，而是否要針對協議內容「逐條審查」，恐會是首波攻防重點。根據《立法院職權行使法》，中華民國與其他國家簽署協議，應提報立法院院會，若有15人以上連署或附議，即交付有關委員會審查。至於審查期限，「應於院會交付審查後三個月內完成之；逾期未完成者，視為已經審查。但有特殊情形者，得經院會同意後展延；展延以一次為限。」若與2013年的兩岸服貿協議相較，當年民進黨要求，必須改逐條審查，雖然立院無前例，不過國民黨當時為推動12年國教，因此願意讓步，朝野協商結論，「海峽兩岸服務貿易協議本文應經立法院逐條審查，逐條表決；服務貿易協議特定承諾表應逐項審查、逐項表決，不得予以包裹表決，非經立法院實質審查通過，不得啟動生效條款。」但在委員會審查時，國民黨屢屢質疑民進黨藉故拖延，最後是當時的國民黨召委張慶忠宣布，「因審查超過3個月，依《立法院職權行使法》應視同已審查，送院會存查即可，並宣布散會。」結果後來引爆2014年的太陽花學運。學運過後，各界呼籲訂定兩岸協議監督條例，民進黨2016年執政後，在《台灣地區與大陸地區人民關係條例》另訂專章，明定兩岸協議在行政機關談判的前中後期，都須定期向立法院報告。而最終的生效條件是，「立法院院會審查協議草案經全體立法委員四分之三之出席，及出席委員四分之三之同意，再由行政院將協議草案，連同公民投票主文、理由書交由中央選舉委員會辦理全國性公民投票，其獲有效同意票超過投票權人總額之半數者，即為協議草案通過，經負責協議之機關簽署及換文後，呈請總統公布生效。」如此嚴苛的條件，也讓兩岸幾乎不可能再簽訂協議。如今台美也簽訂協議，在野黨過去已多次表態，應比照服貿協議審查，尤其藍白掌握國會半數，若堅持不能包裹表決，民進黨政府要如何接招，朝野還會有一番角力。