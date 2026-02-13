我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳先生上午抱著黑貓與弟弟一起現身彩券行，彩券行放鞭炮慶賀。（圖／記者金武鳳攝，2026.2.13)

▲台中市南區工學路得鴻福彩券行，12日刮出2000萬超級紅包的100萬元大獎，吸引大批媒體採訪。（圖／記者金武鳳攝，2026.2.13)

▲大家都圍攏陳男向他道賀，黑貓安靜待帶在陳男懷裡，神色淡定。（圖／記者金武鳳攝，2026.2.13)

黑貓帶財？台中市南區工學路得鴻福彩券行，12日刮出2000萬超級紅包的100萬元大獎，幸運兒陳姓男子今天抱著收留的流浪黑貓現身，見證親身遇到的黑貓帶財傳奇好運。陳姓男子說，12日到朝陽科大訪友時，揀到一隻流浪黑貓「77」，由於傳說黑貓帶財，就帶著「77」到鴻福彩券行試手氣，沒想到三張刮刮樂中，竟然幸運刮中100萬元大獎，現場民眾驚呼：黑貓帶財係金ㄟ，也有人說是「黑貓報恩」！陳先生表示，這份好運絕非偶然，更像是上天對善良的一份回饋。他當場承諾，將捐出3萬元給動保團體，將這份「黑貓報喜」的幸運轉化為更多流浪動物的溫暖依靠，讓愛心能在寒冬中持續傳遞。陳先生上午抱著黑貓與弟弟一起現身彩券行，彩券行放鞭炮慶賀。陳先生說，12日前往朝陽科大附近訪友途中，發現一隻全身黑漆漆的小流浪貓蜷縮在寒風中，眼神清亮卻顯得孤立無援，他看了很心疼，當下決定先收留，打算等過年後再為牠尋覓合適的領養家庭。陳先生說，傳說黑貓帶財，當天下午和弟弟抱著黑貓到得鴻福彩券行試手氣。彩券行店長石幸真說，陳先生和弟弟各挑三張刮刮樂，其中有一張「3號」的，陳先生和弟弟都喜歡，弟弟把「3號」的讓給陳男，改拿「5號」刮刮樂，刮到一萬元很開心。石幸真說，陳男三張刮刮樂中，前二張皆未中獎，就在刮開第三張「3號」彩券時，突然停下手，眼神充滿不可置信，原來票面上赫然出現100萬元頭獎獎額，陳先生驚喜交加，現場一片沸騰，大家都向他道賀，紛紛摸著黑貓要喜氣，黑貓安靜待帶在陳男懷裡，神色淡定。