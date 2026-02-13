我是廣告 請繼續往下閱讀

產地標示清楚 養豬協會有信心

國人偏好國產豬 成本些微下降

觀察國人美豬接受度 留意WTO會員國標準變化

我國與美國簽署對等貿易協定（ART），除原先雙方已達成關稅降為15%不疊加外，進一步爭取等261項農產品豁免關稅；同時豬肉維持一定關稅．並且有3年降稅調適期。食品工業業者認為，國產豬跟美國豬口味差異較大，市場接受度有落差；養豬協會也說，相信清楚標示產地下，對國產豬肉有信心。本次與美國簽署對等貿易協定（ART）中，我國同美國現行對非洲豬瘟嚴管措施，未來若美發生疫情，豬肉將禁止輸台。在牛肉部分，我國同意飼料用牛脂、牛血輸入，但將進行嚴格審查，並禁止使用在反芻動物飼料中，不會增加國內牛隻感染BSE的風險。養豬協會理事長潘連周表示，針對豬肉部分，我國爭取到三年的降稅調適期，養豬協會觀察後續關稅實施狀況，同時研議如何讓產業達到永續經營，3月初也會和農業部討論，研議政府如何給予協助、轉型。目前美國進口豬肉占市場比例低，且三年內仍維持一定關稅，潘連周說，產業界對此結果樂觀其成；對國產豬肉的品質非常有自信，會持續照顧好台灣豬隻，提供國人優質的蛋白質來源。只要能落實產地標示清楚，讓資訊透明，請國人放心支持台灣豬肉，有信心國產豬依然是國人的首選。福壽實業發言人徐沛妤指出，公司主要涉及飼養豬隻與飼料供應，評估本次關稅協定影響不大。國人的消費習慣仍偏好國產生鮮豬肉，我國豬肉會去勢處理，沒有嚴重腥味，而美豬因具特定氣味，市場接受度相對較低，因此在供應體系上評估影響輕微。但若以成本來看，美國進口的小麥等原料關稅調降，徐沛妤說，反而有助於降低生產成本，但影響些微。再者，影響校園學童營養午餐規定必須使用國產豬肉，綜合評估下整體影響並不大。本次雞肉維持現行稅率；豬肉、豬雜碎等維持一定關稅，豬肉有3年降稅調適期。卜蜂發言人劉明哲指出，以公司產業評估，在豬肉方面，雖然關稅略微調降會帶來部分影響，但美豬與國產豬口味差異較大，國人接受度尚待觀察。然而，我國屬於世界貿易組織WTO會員國，若其他國家如加拿大、西班牙等地產豬肉，國人接受度較佳，一旦比照恐會帶來較大衝擊，必須關注後續發展。此外，雞肉類目前美國國內面臨禽流感，雞肉不足且價格高，因此對國內雞肉市場不會造成太大變動。