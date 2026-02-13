我是廣告 請繼續往下閱讀

台美雙方今（13）日正式簽署「對等關稅協定」（ART），確立對等關稅15%不疊加、獲232關稅最優惠待遇。中華經濟研究院第一所所長劉孟俊對此表示，儘管談判過程較日本與韓國費時更長，但成果卻是「最漂亮的」，並對結果給予「A++」的評價。劉孟俊認為，台灣在擁有高額貿易順差的背景下，仍能取得15%的關稅封頂待遇，實屬不易，且未疊加最惠國待遇（MFN）關稅，確保了台灣出口的競爭力，雖沒能獲得如英國、新加坡的10%優惠，但那是因為其對美皆為「逆差」，因此對台灣來說「是一場非常漂亮的談判。」劉孟俊也說，台灣投資項目不同於日、韓被限制在汽車或造船等特定產線，反保有極高的「自主性」。台灣廠商可依照自身競爭優勢，在美國建立「類科學園區」的聚落，隨著台積電赴美生產，供應鏈在地化比例目標達50%，這將帶動電子五哥、AI伺服器廠商共同落腳美國，形成新的科技群聚，讓台廠在靠近市場的同時，也能與美國科技創新源頭（校園與研究機構）建立更緊密的互動，加上本次談判台灣獲得豁免「232條款」，也被認爲是歷史性的突破。本次談判，讓台美在AI、半導體、軍民兩用科技、通訊及藥品這五大信賴產業能有更深度的戰略合作，也有高度互補性，劉孟俊認為，這象徵的是台灣已從單純的代工角色，正式獲美方定位為「全球AI供應鏈戰略夥伴」，至於被外界質疑台積電赴美投資是是「產業掏空」，劉孟俊反覺得是台美「雙贏」的佈局，因此他對這次的談判結果評出「 A++」的評價。