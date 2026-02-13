我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賴清德、蕭美琴出席記者會。（圖／記者葉政勳攝，2026.02.13）

台美雙方正式簽署台美對等貿易協定，將交送至國會審議，外界關切是否被在野黨阻擋。總統賴清德今（13）日表示，若沒有通過或延遲，相信社會大眾都猜得出來，已經有韓國前車之鑑，沒有必要拖延。賴清德上午11時偕同行政院長卓榮泰、副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮，以及經濟部長龔明鑫、農業部長陳駿季、衛生福利部長石崇良等相關部會首長，召開「因應台美簽署貿易協議新局」國安高層會議會後記者會。媒體關切，台美貿易簽署送至國會是否被在野黨否決，以及如何因應？賴清德回應，台美這次關稅談判，行政院率領團隊適時地對外召開記者會，跟社會大眾說明，卓也曾經率領談判團隊，到立院專案報告、進行備詢，這次跟美國對等關稅談判一切都是公開透明，適時跟社會大眾報告。賴清德提到，這次談判結果不僅產業界歡迎，國際社會也肯定，台灣談判成果其實不錯，就在台灣已經進入新的局勢時，希望朝野都能夠共同合作，盡速審議、盡速讓它通過，讓蓄勢待發的台灣各行各業，都能迎接新的局面，讓台灣能夠更進一步地繁榮發展。賴清德提到，若沒有通過，或延遲通過，相信社會大眾都猜得出來，已經有韓國的前車之鑑，沒有必要做拖延，就進入立法院盡速審議盡速通過，這才是符合國人的期待。另外，本次貿易協定文本中，將我方的國防支出，至少佔GDP 3%的具體比例，寫進貿易協定，是否會對未來的預算產生排擠效應？賴清德說，他上任總統後便公開宣示，為了要展現守護國家及維護印太和平穩定的決心，要強化國防力量，讓國防預算能夠超過GDP3%，這與這次談判無關，更何況今年國防預算的額度已經超過GDP3%，事實已經發生，這是很清楚的。