▲海味的節奏感，炭火、乳化醬與蒔蘿香。「碳烤基隆卷」選用新鮮透抽經炭火直烤，從厚實的炭香到輕盈的草本香氣，層次乾淨俐落，展現了主廚對於味覺堆疊的精準邏輯。（圖／翻攝畫面）

▲「特級廚師雞松板拌飯」選用雞隻最稀有的松板部位，主廚利用高溫鎖住油脂香氣，拌入特製醬汁後，鹹香中帶有自然的甜感。（圖／翻攝畫面）

▲越來越多講究生活品質的現代人，選擇跳脫傳統大圓桌的喧鬧，轉身走進氛圍輕鬆的餐酒館，尋找更具個性的團聚體驗。（圖／翻攝畫面）

隨著年節樣態的轉變，越來越多講究生活品質的現代人，選擇跳脫傳統大圓桌的喧鬧，轉身走進氛圍輕鬆的餐酒館（Bistro），尋找更具個性的團聚體驗。位於鹽埕的「鹽海小餐館」，本季以「料理邏輯」為核心，將台灣人熟悉的飲食記憶拆解重組。主廚團隊不追求浮誇的視覺效果，而是專注於食材的「結構」與風味的「層次」，推出一系列耐吃且充滿驚喜的特色餐品，為新春團聚提供了一種優雅且微醺的解答。玩味經典，當油條遇上碳油與豆乳。新菜單中，「鬼馬脆脆」無疑是開啟話匣子的最佳共享菜。這道料理致敬了經典粵菜概念，但在風味上進行了大膽的實驗。主廚將特製蝦漿鑲入油條後酥炸，創造出「外酥內嫩」的強烈口感反差。靈魂醬汁則運用帶有溫潤發酵感的「豆乳醬」，撞擊帶有濃厚煙燻香氣的「碳油」。是一道上桌即秒殺的開胃亮點。海味的節奏感，炭火、乳化醬與蒔蘿香。針對海鮮的演繹，鹽海小餐館展現了如樂章般的清晰節奏。「碳烤基隆卷」選用新鮮透抽經炭火直烤，精準的火候控制讓外層帶有明確的微焦炭香，內裡卻保有柔軟的質地。為了包裹這份海味，主廚選用口感滑順的「荷蘭醬」，並拌入「鮭魚卵」製造鹹鮮的爆破口感，最後以清新的「蒔蘿油」收尾。從厚實的炭香到輕盈的草本香氣，層次乾淨俐落，展現了主廚對於味覺堆疊的精準邏輯。主食的結構學，特級廚師雞松板拌飯。餐期的尾聲，由「特級廚師雞松板拌飯」擔任壓軸。選用雞隻最稀有的松板部位（頸背肉），肉質細緻且富有彈性。主廚利用高溫鎖住油脂香氣，拌入特製醬汁後，鹹香中帶有自然的甜感。米飯完整吸附了所有精華，這是一道看似簡單、實則結構完整的主食，讓食客在每一口咀嚼中，都能吃得技術，也吃得出用心。鹽海小餐館表示，品牌不追求一時的打卡熱度，而是希望把每一道菜做到結構清楚、風味有層次。無論是想好好吃頓飯，還是想坐下來慢慢喝杯酒，這裡都能讓人在新的一年，找到願意「再來一次」的理由。