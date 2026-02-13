我是廣告 請繼續往下閱讀

農曆春節前夕，小年夜起即迎接元宵燈會熱潮，「2026中臺灣燈會」活動自2月15日（小年夜）至3月3日（元宵節）於水湳中央公園盛大展開（2月16日除夕休展），本屆以「幸福蜜馬 臺中MOOMIN ON」為主軸，結合全球人氣IP「姆明（Moomin）」打造沉浸式光影展演與七大主題燈區，主燈秀以「極光下的姆明谷」童話故事場景為最大亮點，並結合大型場景與動態展演呈現獨特聲光效果，展區亦陸續推出如農業局「動物夢世界」、教育局「童趣歡樂谷」等特色燈區，讓民眾在賞燈之餘兼具互動體驗與親子同樂。中央公園鄰近逢甲夜市商圈及市區主要道路，燈會期間預期將帶來大量人潮、車潮。台中市警察局六通大隊表示，為維護交通秩序與用路安全，燈會期間（2月15日0時起至3月3日24時止）下列路段將進行交通管制：一、 敦化路二段（凱旋路至中科路）、僑大八街（凱旋路至經貿五路）雙向封閉禁止車輛通行。二、 凱旋七路（凱旋路往凱旋東街底）、凱旋六街（凱旋路至凱旋東街）、凱旋五街（凱旋路至凱旋東街）、凱旋三街（凱旋路至凱旋東街）、凱旋二街（凱旋路至凱旋東街）、凱旋東街（凱旋七路至凱旋六街）禁止汽車通行及停放，開放機車進入免費停放。三、 敦化路二段（啟航路至中科路）、啟航路（經貿二路至敦化路二段）、啟航一路（啟航路至中科路）、啟航東路（經貿二路至啟航一路）禁止車輛通行及停放，僅供接駁車進入。四、 啟航二路（啟航路至中科路）、經貿三路二段（啟航路至中科路）、啟航路（經貿五路至經貿二路）、啟航東路（啟航二路至經貿二路）、經貿二路(北側，啟航路至中科路) 禁止車輛通行及停放，僅供遊覽車進入。另為降低賞燈人潮、車潮造成之交通衝擊，籲請前來賞燈之民眾多利用各類大眾運輸系統，既便捷又環保：一、 公車：中央公園周邊有綠4（含延）、6、6副、8、23、25、28、54、82（含延）、88、156、157（含延繞）、354、525、528、529、555及675等公車路線，下車後步行即可抵達燈區，公車班次資訊可至台中公車即時動態資訊（https://citybus.taichung.gov.tw/）或台中公車APP查詢。二、 假日免費接駁車：因應週末六、日賞燈人潮，市府交通局於2月15、17-22、27、28、3月1日提供「市府線」及「松竹線」2條免費接駁路線，往會場行駛時間為16時30分至21時30分；離開會場行駛時間為17時30分至22時30分，每15至20分鐘一班，坐滿即開車，搭乘捷運、快捷公車及高、台鐵轉乘之民眾均可多加利用：(一) 市府線站：分別設於文心路西側（近文心路與大墩19街口）及凱旋路東側（近凱旋路與敦化路口）。(二) 松竹線站：分別設於台鐵松竹站西側避車彎及啟航路西側（近啟航路與啟航一路口）。三、YouBike2.0：會場周邊「經貿五路與僑大八街口」、「自我體驗區（僑大八街）」及「敦化路與凱旋路口」3處站點因應交通管制活動期間暫停營運，「觸覺體驗區（經貿五路）」、「中央公園（遊客服務中心）」、「港隆街與經貿九路口」等站點則正常開放供民眾使用，活動期間並加強車輛調度，詳情可至微笑單車官方網站（https://www.youbike.com.tw/region/i/）查詢。四、自行開車前往的民眾，會場周邊由北至南依序有中央公園北側停車場（公138）、臺中國際會展中心停車場、臺中綠美圖停車場、經貿6、經貿8、中央公園地下停車場、創研26、創研22、創研21、中央公園南側停車場（公51）等停車場供停放；騎車的民眾則可停至中央公園北側停車場（公138）、臺中國際會展中心停車場、臺中綠美圖停車場、中央公園地下停車場、創研22、中央公園南側停車場（公51）等停車場，另會場南邊凱旋七街、凱旋六街、凱旋五街、凱旋三街、凱旋二街、凱旋東路等路段規劃為「臨時機車停車區」，提供3,000機車停車位，會場周邊停車場即時剩餘車格資訊，可至燈會即時交通網（https://e-traffic.taichung.gov.tw/ATIS_TCC/other/Activity/Lantern2026/Lantern.html）查詢。