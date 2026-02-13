我是廣告 請繼續往下閱讀

曾被視為泛綠陣營一員、出身「時代力量」的前高雄市議員林于凱，2022年卸任後一度淡出政壇，如今宣布重返戰場，他今（13）日公開宣布，已申請加入台灣民眾黨，並將再度投入高雄市議員選舉，強調要為高雄再拚一次。林于凱坦言，這段時間雖然離開議會，但始終關注基層勞工與小家庭的處境，他表示，許多市民面對生活壓力與複雜問題，卻往往因為議題棘手或可能得罪既有勢力，而無人願意真正處理。林于凱認為，自己過去在議會期間親眼見到不少需要幫助的人，因此難以袖手旁觀，這也是他決定再度站出來的重要原因。對於外界質疑，重返政壇恐再遭政治攻擊，林于凱直言，或許有人會說高雄不需要他，但他相信仍有人期待有人替他們發聲，「只要有人需要，我還是願意。」林于凱強調，自己沒有包袱，也不受利益牽絆，能夠專心去做該做的事，這正是他投入公共事務的意義。談及選擇加入民眾黨的考量，林于凱表示，對於希望長期投入政治工作的人而言，第三勢力的存在至關重要，因為那代表一般人也有機會參與政治，而不必依附派系或講求血統背景。他希望透過民眾黨的平台，讓更多有志從政的市民能夠在藍綠之外找到舞台。林于凱也提到，這幾年陪伴孩子成長，讓他對家庭與政治之間的平衡有更深體悟，政治人物若能回歸合理的家庭生活，台灣的政治文化才會更健康。林于凱坦言，這次決定並不容易，但他已經準備好再度投入選戰，為高雄全力以赴。