▲王淨在生日當天仍積極宣傳新片《功夫》。（圖／記者吳翊緁攝）

男友飛日本度假 社群低調放閃

▲曹佑寧在王淨生日當天，人在日本滑雪。（圖／基督教救助協會提供）

情人節獻給影迷 緋聞話題一笑置之

演員王淨7日迎來28歲生日，不過壽星當天並未休假，而是全力投入新片《功夫》宣傳行程，行程滿檔的她幾乎從早到晚都在跑活動，直言今年生日是在工作中度過，即便如此，她仍在社群分享心情，展現一貫開朗態度，也讓粉絲看見她敬業的一面。而王淨的男友曹佑寧當天則是在日本滑雪，小倆口雖沒在一塊過節卻仍能隔空放閃，王淨直言：「他喜歡滑雪就讓他去！」王淨生日當天，男友曹佑寧並未陪伴在側，而是飛往日本滑雪與打高爾夫放鬆，對於外界好奇是否因對方不在才刻意排滿工作，王淨立刻出面緩頰，笑說：「他喜歡滑雪就讓他去。」強調2人相處不必過度講求儀式感，給彼此空間才是成熟關係的關鍵。雖然沒有實體陪伴，曹佑寧仍透過社群平台留下蛋糕符號祝福，低調卻溫暖，王淨則在生日貼文最後一張照片中悄悄放上兩人私訊截圖，被粉絲解讀為「偷放閃」，這種含蓄互動反而更顯甜蜜，也讓網友直呼閃到不行，證明遠距離並未影響兩人感情。隨著情人節將至，王淨透露13、14日都將出席電影影人場活動，笑稱今年情人節要和觀眾一起度過，她表示新片宣傳期相當密集，希望能把心力放在作品上，這份對工作的投入，也讓粉絲更加期待她在大銀幕上的表現。近期王淨與柯震東一同上節目宣傳時，因互動自然被部分網友質疑「太曖昧」，對此王淨坦言並未注意到相關討論，反問是否又有人在Threads上造謠；柯震東也澄清雙方只是朋友，王淨以輕鬆態度回應流言，顯示她對感情與工作都抱持坦然心境。