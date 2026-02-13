我是廣告 請繼續往下閱讀

台美對等貿易協定（ART）完成簽署，行政院長卓榮泰今（13）日表示，台美談判是非常艱辛的道路，因此他今天凌晨接到鄭麗君電話說明談判結果時，一度愣了3秒，因為實在太感動了。賴清德上午11時偕同行政院長卓榮泰、副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮，以及經濟部長龔明鑫、農業部長陳駿季、衛生福利部長石崇良等相關部會首長，召開「因應台美簽署貿易協議新局」國安高層會議會後記者會。卓榮泰指出，談判結果維持國家競爭力，也跟友盟國家更深化合作關係、強化民主供應鏈戰略夥伴，談判前從32%、20%、35.78%的平均數字，降到12.33%，取得低於全球對美關稅15%海平面之下，取得競爭力。卓榮泰提到，政府守住敏感項目，也守住稻米等敏感項目，同時爭取蝴蝶蘭、茶葉等產品輸美關稅豁免，完全維持住國家競爭力。他說，政府不會拋下任何產業，無論工業、農業還是廣大勞工朋友，政府都會提供更積極協助，10個月來陸續做好萬全準備。卓榮泰說，政府會盡全力在國家競爭力提升時，支持所有產業轉守為攻，爭取海外訂單、搶佔國際市場版圖，開闢一條更繁榮道路，實現總統賴清德說得把台灣建設為經濟日不落國。卓榮泰提到，待鄭麗君回國後會立刻整理所有談判內容，基於條約締結法向立法院提出，希望國會支持談判結果，行政院也會充分向國人說明，一定要取得最大認同跟支持，讓產業界安心、讓勞工朋友放心，希望行政立法兩院藉由此次談判結果開啟合作新契機，政院會如實向國會報告。對於談判成功，卓榮泰也說，台美談判是非常艱辛的道路，談判團隊與政府都用超越人生大事的方向、態度，來因應對等關稅談判，非常戰戰兢兢的期待發展與結果，也因此他今天凌晨接到鄭麗君電話說明談判結果時，一度愣了3秒，因為實在太感動了。