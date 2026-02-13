我是廣告 請繼續往下閱讀

台美簽署「台美對等貿易協定」（ART），貿易署表示，協定涵蓋關稅、非關稅貿易障礙、促進貿易便捷化、強化智財權保護等。而與消費者切身相關，這次協定也牽涉到「歐美起司命名大戰」，經過這次討論有美國39個乳酪及10個加工肉品的名稱，是用來說明乳酪及加工肉品的種類或類型，未來消費者將更有機會在市場買到美國起司。貿易署說明，在非關稅貿易障礙方面，雙方將依據國際標準與國際規範來執行，例如在商品檢驗方面，未來美國製商品須先經國際認證的實驗室，依據國際標準檢測合格，進口時可免除額外測試。除了透過國際標準與規範嚴格監督外，我國將依商品風險考量，提高邊境抽批查核比率，並擴大市場查核及購樣檢測的種類與數量，以確保商品安全。而在智慧財產保護，我國早已符合國際標準，主動修法與國際接軌，並已符合相關國際公約。此次再次確認全面履行國際規範，並提供有效的民事、刑事和邊境執法機制，確保相關機制能夠打擊並遏止對於智慧財產的侵害，也會以公平透明的方式，保護涉及地名的產品標章，以保障智慧財產權人及消費者權益。比較特別的是，貿易署提及過去因為智慧財產規範，美國乳酪、加工肉品經由不同的名稱品項進來台灣會逐一審查。這背後牽涉到歐盟國家與美國在國際上針對乳酪「地理標示」與「通用名稱」的戰爭。歐盟往往要求保護歐盟的地理標示（GI），主張「帕瑪森」（Parmesan）、「菲達」（Feta）必須特定地區才能命名；反之，美國主張這些已是「通用名稱」（Common Food Names），就像「可樂」或「披薩」一樣，代表一種種類，而非產地。美國乳品出口協會主導的遊說團體「通用食品名稱聯盟」（CCFN）希望美國政府與台灣、阿根廷等國談判時，必須納入「保障通用名稱」的條款；歐盟執委會貿易總署 （DG TRADE）則堅持「承認並保護歐盟的地理標示」，並長期在白皮書點名台灣不夠積極。即便台灣都是採取美國「通用名稱」的作法，也就是不進一步限制「帕瑪森」、「菲達」在台灣使用，而在台美ART簽署後，歐美起司大戰也落幕，讓美國搶回命名權。貿易署表示，有39個乳酪及10個加工肉品的名稱，是用來說明乳酪及加工肉品的種類或類型，使用這些名稱的商品可以自由進口，也讓業者可以更容易進口，也讓國內消費者有更多元化的產品選擇。另外，貿易署表示，美國長期是台灣最大的技術來源國，為確保來自美國的尖端技術及高科技貨品不會被其他國家轉為發展大規模毀滅性武器用途，我國將持續優化出口管制及投資審查法制，並加強經濟及國家安全合作，此將為台美科技交流及我國科技與經濟發展奠定良好基礎。