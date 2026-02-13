我是廣告 請繼續往下閱讀

產業界盼不要一下子降太快 專家嘆：以大局為重

台美簽署台美對等貿易協定出爐，保健食品關稅也會從30％降至10％。而對於國內的影響，藥師公會全聯會榮譽理事長黃金舜認為，現在民眾都在期待價格會不會下降，而這些進口商整體成本結構應該透明，民眾才有辦法真正享受到降稅的優惠。黃金舜說，整體對台灣保健食品業者、化粧品業者、藥品業者都是挑戰，也是一個契機，而整個政府單位應加強檢驗標準，也因為關稅降到10%，未來從美國進口的廠商會變多，標示部分則應加強，才可保障民眾安全及健康。黃金舜提到，過去業者都以代工為主，未來應考慮獨立品牌及行銷策略部分。他認為，台灣的業者在國際行銷策略上相對沒有經驗，但政府應協助業者在新興國家、亞洲區塊加強行銷。黃金舜說，如果業者還要尋求過去的老路採取代工，「我認為機會渺茫了。」黃金舜指出，民眾也在期待保健食品關稅的調降會不會讓價格也下降，但這部分應由政府要求進口商，讓整體成本結構透明，民眾才有辦法真正享受到降稅的優惠。至於產業界部分，台灣保健營養食品公會創會理事長陳威仁說，關稅已經講一段時間，產業界也不希望一下子下降這麼快，但「還是要以大局為重」。他認為，當然還是有衝擊，因為製造業過去有接美國廠的訂單，現在降至10%，可能會直接由美國輸入，就會有一定影響。陳威仁指出，美國保健營養食品的劑型和規格其實跟台灣有些差異，但關稅降低後，仍希望我們出口到美國也有機會可降低，如此一來出口美國的機率也會比較高。他提到，也盼此次台美關稅不要影響到其他國家的關稅，也希望關稅分階段下降，不要一次進行，產業才有適應空間。不過，關稅調降是否會反映在售價，陳威仁指出，當初談關稅時就有建議，提到降低關稅是否能享受降價福利空間，這部分反而是政府單位要監督降價，否則降價關稅就沒有用，民眾也沒有享受到差異。