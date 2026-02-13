我是廣告 請繼續往下閱讀

台美對等貿易協定今（13）日在行政院副院長鄭麗君率隊下完成簽署，其中，攸關台灣文化內容輸出的印刷品，包含書籍、報章雜誌、期刊、繪本等，也含括在豁免對等關稅的項目之列。文化部長李遠表示，印刷品維持零關稅待遇，有助於維持文化主權，更是幫助經營困難的圖書產業，是一次非常關鍵的勝利。台灣對美輸出的實體圖書及印刷品，近4年出口產值平均約5.1億元，約占整體實體圖書及印刷品出口產值的6.8%。雖然相較於其他產業類別規模並不大，但是能繼續維持零關稅的優惠，對於臺灣經營相對困難的實體圖書產業而言，仍然是重要的談判勝利。同時，也確保台灣的文化內容在競爭激烈的出版市場中，仍能在美國維持發聲，持續維護「文化主權」。李遠表示，文化是國力的展現，國力的強大也有助於文化的推廣，這次關稅談判中關於臺灣的印刷品獲得維持零關稅待遇，有助於未來臺灣的文化透過各種出版品讓美國讀者更認識臺灣。李遠指出，文化部近年將外譯作為重大文化政策，持續投入極大資源，加速、加大將台灣文學、漫畫、繪本等翻譯成各國文字，也因此使臺灣作家楊双子著作與金翎英譯的《台灣漫遊錄》獲得2024年「美國國家圖書獎」、台灣詩人零雨（王美琴）榮獲2025年美國「紐曼華語文學獎」等重要獎項肯定。同時，文化部也積極安排台灣創作者赴世界各地巡迴演講、座談、簽書等，如作家吳明益等，去年在美國各地就安排了許多場巡迴活動，使美國讀者能更認識臺灣的作家。同為作家的李遠表示，感謝總統及行政院團隊長達10個月對美關稅艱辛的談判中，在眾多的談判項目中，將「文化內容」列為重點，也代表政府將出版等文化產業列為重要國家的政策，使得印刷品維持零關稅的優惠。