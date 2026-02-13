我是廣告 請繼續往下閱讀

▲板橋大遠百Vivienne Westwood馬年限定購物包，推薦價7,980元。（圖／大遠百提供）

▲遠百花蓮精光堂COACH馬年大吉鴻運紀念表，優惠價6,750元。（圖／大遠百提供）

即將迎來2026馬年！在華人文化中，「馬」象徵活力奔騰與積極開創的新局象，為新的一年注入滿滿活力。春節期間是親友團聚旺季，無論是年禮年菜的精心準備，闔家大小添購新行頭，或是家電家用品全面換新升級，都要一次到位。準備過年來全台遠東百貨活力滿點全部搞定。2月13日(五) ~3月4日(三) 遠百信義A13、板橋大遠百、遠百板橋中山、遠百桃園、遠百竹北、新竹大遠百、台中大遠百、遠百嘉義、台南大遠百、高雄大遠百、遠百花蓮駿馬奔騰 躍動新春檔期，農曆年年味活動來走春，應景商品採購趣，這裡包君滿意。檔期正逢流行服飾單一特價起，駿馬奔騰 躍動新春百貨服飾首17日(2月13日~3月1日)祭出當日累計5,000元送250元、APP會員單筆滿5,000元加贈250元，整檔優惠有保健器材單筆5,000元送500元、大家電單筆10,000元送1,000元(板橋中山加碼大家電單筆50,000元再加送800元)，首12日(2月13日~2月24日)小家電當日單筆消費5,000元送500元。高額消費送上加碼禮，全檔期百貨服飾當日累計每滿50,000元加送600元，妝點自己、打點居家添購享回饋。首10日(2月13日~2月22日)持指定銀行信用卡國際精品在板橋大遠百、遠百竹北單筆刷滿10,000元且分6期送800元，在遠百信義A13、台中大遠百單筆刷滿10,000元分6期送500元。指定銀行配合全館單筆刷滿額、可享3或6期分期0%利率優惠，刷卡再送好禮。百貨服飾當日單筆刷滿6,000元且分6期送200元(滿額禮100元加分期禮100元)、10,000元且分6期送400元(滿額禮200元加分期禮200元)。數位3C(含APPLE)當日單筆刷滿10,000元且分6期送500元，贈送為十足抵用券。使用HAPPY GO Pay全館有獨家加碼，當日單筆刷6,000元送100元。乖乖新村走春趣即日起~2月22日將於板橋大遠百9F威尼斯廣場熱鬧開展，現場還有趣味互動活動與驚喜好禮，讓大小朋友一起歡喜迎新年！2月18日(大年初二)現場與乖乖新村拍照大卡並上傳至指定貼文，出示給工作人員即可獲得乖乖發財金乙份，2月19日年初三可愛乖乖人偶將現身板橋大遠百9F威尼斯廣場互動拍照，與大小朋友歡樂同聚，快來跟乖乖拿新年喜糖，留下開心新春回憶！2月21日~2月22日憑全館當日單筆滿$666元(含)以上發票或載具銷貨明細，即可至9F威尼斯廣場兌換乖乖新年禮乙份。2月20日(大年初四)小小財神來報喜。歡迎小朋友化身「小小財神」，體驗趣味闖關與招財好運！活動結合遊戲互動、角色扮演與精美小禮，在歡樂中感受節慶氛圍，帶回滿滿福氣與笑容。年假9天，天天有活動，走春首選板橋中山，全台各縣市天后宮、媽祖廟平安符，結緣免費送。攜手桃園大廟景福宮推出「月老神君到心坎」，2月14日(六)情人節當天，民眾至B1樓向月老神君祈求良緣，即可獲贈加持紅線乙條，把象徵祝福與好緣分帶回家。農曆初二至初四(2月18日至2月20日)上午10:50起，連續三日推出「財神到 日日發財金」活動，免費發送來自全台超夯財神廟發財金，包括嘉義文財殿發財金、台南鹿耳門歲錢及中和烘爐地發財金，每日限量100份，讓民眾把好運帶回家，迎接財運旺整年。春節九天連假期間天天推出趣味滿滿的應景活動，包含擲筊大賽、小小財神爺闖關等年味十足的互動遊戲，營造濃濃新春氛圍；更首度於年初三邀請BUNNY2親子音樂劇進駐館內演出，當調皮的年獸遇上聰明的小紅帽與三隻小豬，激盪出趣味十足的驚喜故事，邀請大小朋友一同進場欣賞；年初五、初六攜手尼普頓馬術創藝園區，邀請帥氣小馬與民眾近距離互動、合影，留下最難忘的馬年春節回憶。2月17日年初一與新竹內天后共同舉辦稜轎腳祈福及擲茭好彩頭活動，並於2月18日~2月19日初二~初三發送媽祖賜福平安金，在新的一年祈求媽祖保庇，諸事順利。2月21日初五邀請漢服小客服進行超萌的新春迎賓。即日起~3月8日童繪燈籠展集結300顆小朋友手繪花燈邀請大家前來拍片打卡、2月13日起與新竹城隍廟共同舉辦開運集章活動，凡完成即可獲得限量聯名開運金片。新春期間推出樂高新年快閃店，結合馬年主題與經典積木元素，打造充滿年味與創意的玩樂空間，即日起~2月22日於1F時尚廣場登場，免費開放參加，現場凡任意消費樂高盒組即可參加活動並享多項新年限定好禮，消費滿1,200元贈馬年限定紅包組、滿2,800元贈馬年限定積木組，滿3,800元再送樂高經典人偶隨行杯，滿5,800元加碼贈樂高四輪拉桿車，數量有限送完為止。大年初一聚客活動，「祥獅戰鼓賀新年」雙獅獻瑞，好事發生，帶來滿滿祝福！大年初三新春同樂會「太陽寶寶x川劇魔術變臉」和太陽寶寶一起來測試新年好運氣，精彩的川劇魔術變臉，觀賞喜、怒、哀、樂的精彩瞬間。2月17日年初一~2月19日年初三與臺灣善化東嶽殿結合在1樓戶外廣場舉辦「東嶽賜福神馬都賺新春祈福結緣」活動，邀請大家一同迎接新年好運、平安與財富。鑽轎腳祈安消災，請到東嶽大帝神尊與神轎蒞臨現場，設置鑽轎腳祈福專區，現場填寫祈願卡像東嶽大帝誠心祈願後，將祈願卡掛於神轎上即可獲得限量2026神馬都賺年曆卡乙張摸元寶財運到馬上賺，現場展示「東嶽殿武財神元寶」提供民眾摸元寶迎財氣，並可獲得「吉祥元寶」乙個。憑全館當日單筆消費滿199元發票或銷貨明細，即可至5樓客服中心兌換「東嶽大帝吉福袋」或「東嶽殿武財神吉福袋」乙個，恕不挑選，限量1,000份。新春職業體驗營，2月14日小小財神馬尼Money多多、2月18日小小客服馬上回娘家、2月19日小小格格馬上吉祥、2月20日小小旗袍馬上添福、2月21日小小賽道情人馬上來。新春期間熱鬧推出「馬上有錢．迎新特別企劃」系列活動，邀請民眾在歡樂遊戲中討吉利、迎好運。活動期間憑全館當日單筆消費滿500元以上發票，即可與關主互動遊戲，完成指定挑戰即可抽紅包乙只，有機會抽中精美好禮，每場次限30名。2月18日年初二於6樓中庭登場的「金蛋報喜．馬上發財」，由民眾抓取金蛋並進行趣味挑戰，象徵開春好兆頭；2月19日年初三於8樓中庭舉辦「擲筊開運‧馬力十足」，透過擲筊祈求好運，為新的一年注入滿滿能量；2月20日年初四於2樓中庭推出「好運擲骰．馬到成功」，以擲骰比拚手氣，增添現場熱鬧氣氛，邀請民眾春節期間來高雄大遠百一起玩遊戲、拿紅包，為新年添好運。春節期間推出「返鄉車票換購物金」活動成功帶動返鄉人潮與消費熱潮，廣獲民眾好評，今年新年檔期在消費者熱烈期待下再度加碼登場，即日起凡成為遠百App會員，憑出發地或目的地為花蓮站之台鐵車票即可兌換200元電子購物金一份，同時為營造熱鬧喜氣的新春氛圍，遠百花蓮特別規劃萌馬新春市集引爆人潮，2月14日、15日邀請可愛馬匹現身與民眾近距離互動，無論合影留念或親子同樂皆充滿節慶趣味，吸引返鄉遊客與在地家庭共度歡樂新年，為新春假期再添話題亮點。