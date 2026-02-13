台美對等貿易協定（ART）今（13）日完成簽署，美製汽車關稅從17.5%降為零，財經網美胡采蘋表示，很驚訝對美汽車關稅竟然在今天歸零，不過，她也直言，台灣汽車產業真正值得扶持的是汽車零組件廠商，用整車零關稅，去換取汽車零組件廠商出口美國的平等關稅，這是台灣汽車產業真正的勝利。
胡采蘋在個人臉書上發文指出，六十年來，台灣社會真的是竭盡所能，用盡可用的一切手段，想要扶持汽車產業。不但不批准裕隆以外的企業經營汽車品牌（大同、台塑、和泰都是苦主），有一段時間台灣竟然是不准許日本小客車進口的。
她說，這六十年來，各種法規的保護，以及汽車關稅造成了進口車至少17.5%的價差（車價太高的另一大原因是30%貨物稅），台灣社會付出了巨大成本，「但是我們並沒有等來一個像日本豐田、韓國現代一樣的國民車品牌。」
而車商一直在說，美車通貨膨脹、漲價很多，所以關稅降了也不會降價。她批評，「事實上這就是五年來我所面對最標準的一種、徹底的謊言。」胡采蘋表示，美國聯準會每個月都會公布 CPI物價報告，過去幾年美車漲價是在2021年三月到2023年三月之間，2021年三月是台灣長榮海運的長賜輪在蘇伊士運河造成大排長榮事件，全球航運大亂、零件供應鏈因此缺貨。
為什麼美車漲價到2023年三月呢？因為那就是聯準會用升息手段把通貨膨脹從 9%壓回5%的時間點。之後美國車價一直是穩定的，這一波汽車關稅可能歸零的議題，是在2025年四月對等關稅之後，才真正成為了全民議題，「而2023年之後的美車價格一直是穩定的，請不要再騙人了。美國是一個偉大的國家，就是因為他們建立了這麼多透明的指標，讓美國民眾可以去argue，不會被愚弄，而我們也不會。」
至於車商會降價多少，胡采蘋分析，要看車商，關稅總共就是17.5%。至少目前賓士已經表示美製賓士會降價，她也強調，不太相信其他車商能硬到哪裡去，因為全球車市非常不景氣，大家都很需要生意，看看賓士和BMW最新的財報就知道。
她認為，台灣汽車產業真正值得扶持的是汽車零組件廠商，他們在韓廠挾著KORUS美韓自貿協定下零關稅的優勢，一直在夾縫中求生存，比人家多出2%至9%的關稅，但台廠還是在美國市場取得了一席之地，非常了不起。「用整車零關稅，去換取汽車零組件廠商出口美國的平等關稅，這是台灣汽車產業真正的勝利。」
胡采蘋感到欣慰，她提到，六十年來台灣的汽車保護關稅終於鬆動，「心中有一塊鬱結的地方，也終於慢慢要化開了。」
