美商Coupang酷澎秉持「以顧客為核心」的營運理念，在春節期間服務不打烊，包含全站「火箭速配」商品最快隔日到貨及24小時真人客服，顧客在年節期間都能安心下單、還可指定7天內日期收貨。透過倉儲物流基礎建設與科技專利導入，Coupang酷澎向台灣顧客展現始終穩定且可靠的營運實力，成為年節送禮、家庭所需的強力後盾。藉由透明的配送流程，讓顧客可在酷澎APP追蹤端到端的即時配送進度。即使春節期間，Coupang酷澎火箭速配將持續深入全台368個鄕鎮市區，將新年祝福與便利準時送達全台顧客手中。2025年Coupang酷澎在台推出WOW會員訂閱服務，顧客每月僅需59元，就能享有「火箭速配」、「火箭跨境」訂單不限金額免運，還有長達30天「火箭速配」免費退貨承諾，讓線上購物更加安心。在卓越的服務背後，Coupang酷澎不斷導入創新思維，以持續提升整體營運效率，結合多項專利技術，推動全年 365 天不中斷的全台最快隔日到貨服務。針對台灣多樣化的住宅類型，以及特有的巷弄街道，Coupang酷澎持續發展最適合台灣地區的配送方式，以不斷優化物流的配送效率與穩定性，確保高峰期間仍能維持一致的服務品質。例如，如同台灣郵遞區號由3碼延伸至3+3碼的變革，於配送系統中建立更細緻的區域分類，並且系統性分析住宅類型，皆能強化路徑規劃精準度與配送效率。為即時處理顧客需求，Coupang酷澎24小時真人客服春節期間將持續在線，透過電話、訊息兩種管道，貼心提供產品諮詢與售後服務。Coupang酷澎陪伴全台顧客平安過新年，馬年大吉奔向美好。