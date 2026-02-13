我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周杰倫透過IG指控方文山「變了」。（圖／翻攝自周杰倫IG@jaychou）

對話截圖曝進度 變了其實是變快

▲周杰倫透過IG虧好友方文山。（圖／翻攝自周杰倫IG@jaychou）

新專輯倒數計時？27年默契搭檔再度聯手

▲方文山（如圖）與周杰倫合作超過27年。（圖／基隆市文化觀光局臉書）

華語樂壇代表性組合周杰倫與方文山攜手合作長達27年，創作出無數經典歌曲，堪稱時代標誌。未料昨（13）日周杰倫卻在社群發文語出驚人，直言：「他已經不是我認識的那個文山了！」瞬間引發粉絲討論，不少人一度以為2人是否出現嫌隙，直到後續揭曉過往合作內幕，讓不少粉絲啼笑皆非。周杰倫日前在IG限時動態貼出與方文山的對話紀錄，透露新專輯已進入最後階段，只差歌詞到位，他在對話中提到：「等你寫新的就差不多囉！」方文山則回應：「這幾天的進度以光速計算。」還補上一句：「副歌我繼續！」周杰倫特別把「光速計算」圈起來，笑稱：「文山老師說到重點了。」語氣充滿調侃。隨後周杰倫再發兩則動態，貼出方文山近照，並寫下：「他已經不是我認識的那個文山了，大家知道為什麼嗎？」吊足胃口後揭曉答案：「因為他變快了。」並搭配電玩角色洛克人的奔跑動畫，讓整件事瞬間變成笑點，而周杰倫口中所謂「變了」，其實是指創作速度提升，讓粉絲鬆了一口氣。回顧周杰倫與方文山2人合作歷程，自1999年替江蕙打造〈落雨聲〉開始，周杰倫負責作曲、方文山填詞，從此展開長達數十年的創作旅程，從〈青花瓷〉、〈七里香〉、〈髮如雪〉等作品，都成為華語流行樂代表作，雖然周杰倫向來以創作速度快聞名，方文山則常被戲稱慢工出細活，但正是這種節奏差異，形成彼此最具特色的化學反應。近年周杰倫發片頻率不高，但每一次發唱片、開演唱會都牽動市場期待，如今歌詞進度似乎明朗，也讓外界推測新作距離曝光不遠，對歌迷而言，無疑是農曆年前最棒的好消息。