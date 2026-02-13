知名日本動漫作品《中華一番！》續作《中華一番！極》劇情神展開，作者小川悅司發文日前坦言自己把主角「小當家」劉昴星畫死，結果圓不回來，今年1月宣布休肝，想不到最新的第195話中，小當家疑似被法術透過「粒子型態」復活，劇情神展開變成科幻題材，讓讀者直呼「AI都不敢這樣畫。」
小當家被賜死 作者求助AI宣佈停刊
《中華一番！極》從2017年開始連載，整體風格相較於《中華一番！》的歡樂感，續作走向相對黑暗，尤其《中華一番！極》第182話中，「小當家」劉昴星因為在料理對決中敗北，不幸失去性命。
作者小川悅司2025年12月31日則透過社群X發文，自爆自己把小當家畫死之後不知如何是好，甚至要求助AI後續劇情該如何下筆，但遲遲沒有滿意的答案，2026年1月15日，《中華一番！極》宣布暫時休刊；但台灣代理東立出版社2月13日發布的最新一話裡，劇情突然有了轉機。
《防雷！以下有劇透！》
小當家又復活了？《中華一番！極》最新話神展開
據東立出版社2月13日公開最新《中華一番！極》的劇情中，嘟嘟一行人來到北京紫禁城內，並遇到了宮廷內膳房副主廚「卡卡」，卡卡透過一連串咒語進行施法，並要求「帝江大人賜與力量，把小當家的Ｐ粒子』所在位置傳授給他」。
面對卡卡看似胡理取鬧的法術，嘟嘟一行人想起消失的劉昴星卻感到更加悲痛，甚至哀嘆無法好好安葬他，想不到《中華一番！極》195話最後一頁，一顆顆粒子雕塑出竟然真的雕塑出劉昴星的外型，令全場發出驚嘆。
《中華一番！極》最新一集的超神展開，看的讀者們又驚又喜，PTT網友紛紛討論「AI教你這樣畫的嗎」、「這下好啦，進入分子料理的環節了」、「不是說想不出合理的方式嗎，怎麼就這樣復活了」、「我看AI都不敢這樣寫劇情吧」、「創意和喜感點滿。」
資料來源：東立出版社、PTT
我是廣告 請繼續往下閱讀
《中華一番！極》從2017年開始連載，整體風格相較於《中華一番！》的歡樂感，續作走向相對黑暗，尤其《中華一番！極》第182話中，「小當家」劉昴星因為在料理對決中敗北，不幸失去性命。
作者小川悅司2025年12月31日則透過社群X發文，自爆自己把小當家畫死之後不知如何是好，甚至要求助AI後續劇情該如何下筆，但遲遲沒有滿意的答案，2026年1月15日，《中華一番！極》宣布暫時休刊；但台灣代理東立出版社2月13日發布的最新一話裡，劇情突然有了轉機。
小當家又復活了？《中華一番！極》最新話神展開
據東立出版社2月13日公開最新《中華一番！極》的劇情中，嘟嘟一行人來到北京紫禁城內，並遇到了宮廷內膳房副主廚「卡卡」，卡卡透過一連串咒語進行施法，並要求「帝江大人賜與力量，把小當家的Ｐ粒子』所在位置傳授給他」。
面對卡卡看似胡理取鬧的法術，嘟嘟一行人想起消失的劉昴星卻感到更加悲痛，甚至哀嘆無法好好安葬他，想不到《中華一番！極》195話最後一頁，一顆顆粒子雕塑出竟然真的雕塑出劉昴星的外型，令全場發出驚嘆。
《中華一番！極》最新一集的超神展開，看的讀者們又驚又喜，PTT網友紛紛討論「AI教你這樣畫的嗎」、「這下好啦，進入分子料理的環節了」、「不是說想不出合理的方式嗎，怎麼就這樣復活了」、「我看AI都不敢這樣寫劇情吧」、「創意和喜感點滿。」
資料來源：東立出版社、PTT