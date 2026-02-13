我是廣告 請繼續往下閱讀

▲The Ukai Taipei獻上情人節重箱下午茶套餐，為戀人們打造高空下的浪漫愜意。（圖／The Ukai Taipei提供）

▲點心房團隊以細膩手藝設計鹹甜點組合，並融入井字遊戲的設計概念，增添趣味與情感連結。（圖／The Ukai Taipei提供）

以「款待之心」聞名、連續四年榮獲米其林推薦的Ukai-tei Kaohsiung，首度攜手日本頂級精品清酒品牌SAKE HUNDRED，將於3月12日與3月13日推出限量兩場的「光之饗宴」頂級懷石餐酒會。The Ukai Taipei則獻上情人節重箱下午茶套餐，為戀人們打造高空下的浪漫愜意。Ukai-tei Kaohsiung表示，「光之饗宴」以高端精緻的餐酒會形式呈現，從迎賓、料理節奏到清酒解說皆精心設計，讓每一位賓客都能在從容而專注的氛圍中，細細品味清酒與懷石料理交會所帶來的圓滿時刻。為期兩日的餐酒會，每場僅限30席，即日起開放預約，活動期間，特別邀請SAKE HUNDRED創辦人生駒龍史親臨現場，與賓客分享品牌理念、釀造哲學與清酒的樣貌，增添難得的國際深度交流。為了從視覺到味覺都能感受到節日的浪漫儀式感 The Ukai Taipei 將日式款待精神融入情人節，以重箱為甜蜜情感的載體，並且注入經典的井字遊戲元素，精緻的甜點每一口都是驚喜的連線。外盒上的手工白巧克力玫瑰花，搭配重箱呈現純粹而高雅的浪漫。情人節重箱下午茶套餐中的五款甜點從內到外都令人陶醉，包含晶瑩剔透的「草莓晶凍」；「酸櫻桃蛋糕卷」透過微酸果香與柔軟蛋糕體的平衡，展現戀愛中酸甜交錯的內心；象徵心意傳遞的「情書」造型甜點，餅乾夾層中的奶油帶有輕盈香氣，帶來細膩的幸福感。另外如「提拉米蘇」、「開心果巧克力」 都是情人節午後不可或缺的經典甜點。為打造高空下的浪漫愜意，點心房團隊以細膩手藝設計鹹甜點組合，並融入井字遊戲的設計概念，增添趣味與情感連結，每套價格1,680元+10%，還可加購兩款情人節無酒精特調飲品，自2月14日起至3月15日限定供應。