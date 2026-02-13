我是廣告 請繼續往下閱讀

弄巧成拙？桃園某夜店於今日凌晨在Threads發布貼文表示，營業期間發生一起「女客人上空事件」，並呼籲現場顧客「切勿流傳影片」，避免造成當事人心理傷害。然而，這份聲明卻意外掀起輿論風暴，許多網友認為，主動發文反而讓原本的小眾事件，迅速擴散成眾人皆知，被譏諷為「公關大災難」。部分聲音更直指，這可能是博取流量的行銷策略，痛批業者恐引發更多麻煩上身。雖然也有人呼籲飲酒應理性並尊重隱私，但多數評論仍對店家的動機與處理方式抱持負面觀感。桃園一家夜店於今日凌晨透過Threads發布「緊急通知」，呼籲現場民眾切勿散布特定影像。業者指出，「因今日營業期間有發生女客人上空事件，麻煩有錄影的客人，請勿將其影片上傳自各大平台，再麻煩各位配合，謝謝」。根據店家的後續發文說明，該名女性客人當時處於酒醉狀態，表示「本店得知狀況，有通知請安管制止，也請女孩把自己脫去的衣服穿上，避免有現場影片流出，造成該名顧客酒醒後悔，心理傷害，再麻煩各位配合，謝謝」，希望能藉此保護當事人。「緊急通知」貼文在網路曝光後，隨即引發大批網友熱烈討論與質疑，有人針對當事人的隱私與安全表達擔憂，呼籲「大家喝醉要理性喔！」、「每個人都有可能遇到意外，換成是你，希望被怎麼對待？」部分網友對店家的動機提出質疑，認為這可能是一場低劣的行銷手段，留言寫下「這是夜店為了吸引流量的文吧？不然哪間店會發這個文讓事態擴大，如果真的因為這個發文被流出，一定會被正義的網友一直檢舉，然後是消防檢查、衛生檢查接踵而至」，還有人感嘆「這廣告的力度真大」。此外，不少人認為店家的危機處理反而弄巧成拙，留言嘲諷「本來沒人知道的，你一講大家都知道了」、「我在香港的都知道了，謝謝你的貼文」、「現在一講整個圈子都知道了」，甚至有網友直指這是場「公關大災難」，並對業者這份初衷不明的發文感到困惑，直言「這篇聲明，不懂是好還是壞了」。