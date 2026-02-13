音樂人張童童，曾參與推動「小英的故事」、「湯姆歷險記」等懷舊卡通重新發行，如今從螢光幕後轉戰音樂創作，將人生閱歷轉化為音樂，推出個人原創專輯「最高級的愛是自己」，用溫柔且堅定嗓音，為人生下半場留下潚脫紀錄。
張童童早年投入影音產業，推動「小英的故事」、「湯姆歷險記」等多部膾炙人口懷舊卡通的版權取得，以及母帶修復、重新製作，甚至親自出資處理授權協商、音軌重製與發行行銷，讓多部原本因素材遺失而難以再現的作品，重新與觀眾見面，成為許多人共同的童年記憶。
張童童說，包含將日本動畫重新以台語配音進行在地化配製，捨棄直譯方式，改以生活化語感與幽默節奏呈現，都是她親力親為，當年播出後深受觀眾喜愛，形成高度辨識的風格，也讓懷舊卡通在市場上留下深刻印象。
張童童從小就很喜歡唱歌及用文字記錄生活，如今，她已走過不同階段的人生，便將這份對時間與情感的理解，用音樂記錄，推出「最高級的愛是自己」原創專輯，唱出自己的人生下半場。
在這張「最高級的愛是自己」專輯中，她將那些走過、想過、體會過的片刻，轉化為陪伴大家的音樂，所以她選擇用溫柔卻堅定的聲音，唱出走過愛情、責任與失去後的內在轉變。
專輯中的歌曲，並非為市場公式而生，而是源自真實人生經驗，唱出許多女性在成熟階段，面對自我與關係時的心境，希望透過這樣的音樂分享自己心路歷程，陪伴親愛的女人們，也期則大家都有屬於自己璀璨的人生下半場。
張童童說，以前是替作品找回位置，現在用「最高級的愛是自己」音樂，陪伴所有親愛的女人。從影音產業到音樂創作，從陪伴一個世代到陪伴自己，張童童用不同形式的音樂創作，持續與時間對話，也為正在人生下半場路上的人，留下可以被理解與共鳴的聲音。
專輯主打:最高級的愛是自己 ＭＶ搶先看: www.youtube.com/@張.童.童
