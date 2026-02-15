我是廣告 請繼續往下閱讀

大樂透春節加碼結果出爐！首日開出24組大紅包、42組小紅包

▲2月15日大樂透春節加碼則開出26組大紅包、37組小紅包。（圖／台彩官網www.taiwanlottery.com）

🟡2/15大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看（第115000016期）

大樂透春節加碼大紅包、小紅包獎號

▲大樂透春節加碼活動今日開跑，自2月12日起至3月3日連續20天加開100萬大紅包及10萬小紅包。（圖／台彩官網www.taiwanlottery.com）

🟡2/15大樂透春節加碼中獎獎號、彩券行一次看

春節大紅包：共開出26組

春節小紅包：共開出37組

▲2月15日小年夜大樂透春節加碼則開出26組大紅包、37組小紅包，《NOWNEWS今日新聞》一次列出獎號、中獎彩券行。（圖／台彩官網www.taiwanlottery.com）

小年夜大樂透第115000016期今（15）晚開獎，大樂透春節加碼活動同步開跑，自2月12日起至3月3日連續20天加開100萬大紅包及10萬小紅包。台彩晚間22時公布派彩結果，本期（2月15日）頭獎未開出！下期除夕（2月16日）預估銷售3至3.2億元，頭獎累積金額預估上看1.2億元。2月15日小年夜大樂透春節加碼則開出26組大紅包、37組小紅包，《NOWNEWS今日新聞》一次列出獎號、中獎彩券行，提供給讀者一次對完。2月15日大樂透春節加碼獎項開出情形，本期大紅包開出26組，總中獎注數為33注，其中20組為單注中獎，5組為2注均分，1組為3注均分；本期小紅包開出37組，總中獎注數為43注，其中32組為單注中獎，4組為2注均分，1組為3注均分。活動截至本期為止累積開出大紅包組數為102組，剩餘378組，累積開出小紅包組數為141組，剩餘659組，次期除夕（2月16日）將繼續加開大紅包及小紅包獎項。詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主。大樂透獎號：03、06、11、18、25、28，特別號35。49樂合彩：03、06、11、18、25、28。春節大紅包：08、14、17、24、28、29、41、42、43。春節小紅包：35。今彩539：11、13、18、22、34。39樂合彩：11、13、18、22、34。3星彩：045。4星彩：5099。※派彩結果以資料為主。📍第2組：08、14、17、24、28、41（1注獨得100萬）開出地點：雲林縣麥寮鄉橋頭村仁德路303號1樓－發發發彩券行📍第5組：08、14、17、24、29、41（1注獨得100萬）開出地點：臺南市北區元寶里北園街104號1樓－辰光彩券行📍第7組：08、14、17、24、29、43（1注獨得100萬）開出地點：高雄市三民區大豐二路353號1樓－大豪發彩券行📍第17組：08、14、17、29、41、42（1注獨得100萬）開出地點：高雄市大寮區山頂路152號1樓－金賀野商行📍第19組：08、14、17、29、42、43（1注獨得100萬）開出地點：屏東縣里港鄉永春村中山路50號－億來發彩券行📍第20組：08、14、17、41、42、43（1注獨得100萬）開出地點：臺中市南屯區大誠里東興路二段105號1樓－東興財神彩券行📍第21組：08、14、24、28、29、41（1注獨得100萬）開出地點：臺北市士林區德行東路102之2號1樓－千仟彩券行📍第24組：08、14、24、28、41、42（2注均分，各得50萬）開出地點：高雄市小港區桂陽路212號1樓－禾啦彩券行臺北市信義區莊敬路353號－富郁彩券行📍第28組：08、14、24、29、41、43（2注均分，各得50萬）開出地點：南投縣埔里鎮東門里忠孝路240號1樓－發中發彩券行臺中市龍井區新東里台灣大道五段3巷6弄23號－盈滿商行📍第30組：08、14、24、41、42、43（1注獨得100萬）開出地點：桃園市桃園區忠義里大業路1段40號－榮億富彩券行📍第36組：08、17、24、28、29、41（2注均分，各得50萬）開出地點：臺北市信義區松山路338號－真旺彩券行彰化縣員林市中山路二段10號1樓－福鹿彩券行📍第43組：08、17、24、29、41、43（1注獨得100萬）開出地點：桃園市桃園區同安里新埔六街126號1樓－福多多彩券行📍第48組：08、17、28、29、42、43（2注均分，各得50萬）開出地點：高雄市林園區忠孝西路25號－富多來彩券行桃園市觀音區新坡里中山路2段627號1樓－福來財彩券行📍第53組：08、24、28、29、42、43（1注獨得100萬）開出地點：臺北市南港區昆陽街144號1樓－貝斯特新移民投注站📍第55組：08、24、29、41、42、43（1注獨得100萬）開出地點：桃園市平鎮區華安里平東路247號（1樓）－寶利發商行📍第56組：08、28、29、41、42、43（1注獨得100萬）開出地點：臺中市北區健行里西屯路一段347之2號1樓－北區發發公益彩券行📍第60組：14、17、24、48、41、42（1注獨得100萬）開出地點：新北市板橋區吳鳳路70號1樓－金勝發彩券行📍第66組：14、17、24、41、42、43（1注獨得100萬）開出地點：臺中市中區篤行路19-1號1樓－旺萊旺彩券行📍第67組：14、17、28、29、41、42（1注獨得100萬）開出地點：南投縣埔里鎮北梅里西安路一段330號－全日鑫彩券行📍第69組：14、17、28、29、42、43（1注獨得100萬）開出地點：臺中市太平區中政里中平路99號1樓－錢多多彩券行📍第70組：14、17、28、41、42、43（2注均分，各得50萬）開出地點：高雄市鳳山區南華路164號1樓－來就富彩券行桃園市桃園區大興里寶山街312號1樓－日豐彩券行📍第73組：14、24、28、29、41、43（1注獨得100萬）開出地點：臺中市太平區永成里長億路26號1樓－喜喜公益彩券行📍第74組：14、24、28、29、42、43（1注獨得100萬）開出地點：彰化縣伸港鄉新港村新港路155號－福氣啦公益彩券行📍第75組：14、24、28、41、42、43（3注均分，各得33萬3333）開出地點：臺中市烏日區榮泉里中山路三段695號1樓－成功發彩券行臺南市安南區海東里同安路359號1樓－財億來彩券行臺南市永康區大灣里民族路258號1樓－福隆彩券行📍第76組：14、24、29、41、42、43（1注獨得100萬）開出地點：金門縣金湖鎮新市里自強路2號－財神到彩券行📍第80組：17、24、28、29、42、43（1注獨得100萬）開出地點：基隆市安樂區安樂路二段120號－金多多彩券行📍第1組：08、14、17、24、28、35（1注獨得10萬）開出地點：雲林縣麥寮鄉橋頭村仁德路303號1樓－發發發彩券行📍第3組：08、14、17、24、41、35（1注獨得10萬）開出地點：雲林縣麥寮鄉橋頭村仁德路303號1樓－發發發彩券行📍第6組：08、14、17、28、29、35（1注獨得10萬）開出地點：高雄市湖內區中山路一段247號1樓－順來旺商行📍第7組：08、14、17、28、41、35（1注獨得10萬）開出地點：雲林縣麥寮鄉橋頭村仁德路303號1樓－發發發彩券行📍第8組：08、14、17、28、42、35（1注獨得10萬）開出地點：新北市新莊區中和街190號－盈泉彩券行📍第10組：08、14、17、29、41、35（1注獨得10萬）開出地點：臺東縣太麻里鄉泰和村太麻里街265號－會盈彩券行📍第12組：08、14、17、29、43、35（1注獨得10萬）開出地點：臺中市西屯區西屯路三段159之9號1樓－真旺投注站📍第13組：08、14、17、41、42、35（1注獨得10萬）開出地點：苗栗縣頭份市和平里中正路68號－頭緣商行📍第17組：08、14、24、28、41、35（1注獨得10萬）開出地點：雲林縣麥寮鄉橋頭村仁德路303號1樓－發發發彩券行📍第18組：08、14、24、28、42、35（1注獨得10萬）開出地點：屏東縣屏東市一心里廣東南路83號－鴻旺樂透彩券行📍第20組：08、14、24、29、41、35（3注均分，各得3萬3333）開出地點：新竹縣竹北市福興東路2段58號1樓－福星公益彩券行彰化縣員林市中山路二段10號1樓－福鹿彩券行臺中市西屯區福和里中工三路214號1樓－元發彩券行📍第23組：08、14、24、41、42、35（1注獨得10萬）開出地點：桃園市楊梅區瑞塘里萬大路91號（1樓）－萬大鑫彩券行📍第26組：08、14、28、29、41、35（1注獨得10萬）開出地點：新北市新店區民族路221號1樓－來就賺投注站📍第27組：08、14、28、29、42、35（2注均分，各得5萬）開出地點：桃園市八德區大義里7鄰忠勇街207號（1樓）－樂多鑫商行桃園市龍潭區龍星里東龍路165號1樓－虹文投注站📍第33組：08、14、29、41、43、35（2注均分，各得5萬）開出地點：高雄市美濃區中正路一段30號1樓－多金彩券行新北市板橋區國慶路163號－常中采彩券行📍第37組：08、17、24、28、41、35（1注獨得10萬）開出地點：雲林縣麥寮鄉橋頭村仁德路303號1樓－發發發彩券行📍第38組：08、17、24、28、42、35（1注獨得10萬）開出地點：基隆市仁愛區愛一路67號1樓－五路財神電腦彩券行📍第41組：08、17、24、29、42、35（1注獨得10萬）開出地點：臺中市沙鹿區興仁里大同街14號1樓－超吉發彩券行📍第47組：08、17、28、29、42、35（2注均分，各得5萬）開出地點：高雄市三民區明仁路14號－億錸彩券行臺南市善化區光文里大成路344號1樓－金匯眾企業社📍第50組：08、17、28、41、43、35（1注獨得10萬）開出地點：基隆市安樂區樂一路6號－樂一彩券行📍第51組：08、17、28、42、43、35（1注獨得10萬）開出地點：屏東縣屏東市仁愛里廣東路641號－永發財彩券行📍第52組：08、17、29、41、42、35（1注獨得10萬）開出地點：臺北市中正區羅斯福路四段24巷14之1號－高進發彩券行📍第59組：08、24、28、41、42、35（1注獨得10萬）開出地點：花蓮縣花蓮市國裕里富強路113號1樓－金多鑫投注站📍第60組：08、24、28、41、43、35（1注獨得10萬）開出地點：桃園市桃園區大興里春日路979號1樓－千百萬彩券行📍第64組：08、24、29、42、43、35（1注獨得10萬）開出地點：臺中市北區進化北路111號1樓－金樂樂彩券行📍第65組：08、24、41、42、43、35（1注獨得10萬）開出地點：新北市泰山區仁武街96號－仲億彩券行📍第68組：08、28、29、42、43、35（1注獨得10萬）開出地點：彰化縣彰化市西安里曉陽路190號1樓－鑫億來投注站📍第72組：14、17、24、28、41、35（1注獨得10萬）開出地點：雲林縣麥寮鄉橋頭村仁德路303號1樓－發發發彩券行📍第73組：14、17、24、28、42、35（1注獨得10萬）開出地點：臺南市歸仁區民權南路30號－八九九九彩券行📍第77組：14、17、24、29、43、35（1注獨得10萬）開出地點：高雄市三民區大順二路849號－好神利彩券行📍第79組：14、17、24、41、43、35（1注獨得10萬）開出地點：高雄市新興區復興一路4之5號－金財源彩券行📍第82組：14、17、28、29、42、35（1注獨得10萬）開出地點：高雄市左營區崇德路270號1樓－迎鑫彩券行📍第89組：14、17、29、42、43、35（1注獨得10萬）開出地點：苗栗縣頭份市和平里中山路15號1樓－泉鑫彩券行📍第96組：14、24、28、42、43、35（2注均分，各得5萬）開出地點：高雄市鳳山區新富路502號－新富彩券行臺南市永康區復國里復國一路219號1樓－億昌彩券行📍第97組：14、24、29、41、42、35（1注獨得10萬）開出地點：南投縣南投市彰仁里龍井街33號－興旺發彩券店📍第122組：24、28、29、41、43、35（1注獨得10萬）開出地點：新北市淡水區沙崙路224、226號（1樓）－天賦吉運彌勒彩券行📍第124組：24、28、41、42、43、35（1注獨得10萬）開出地點：新竹市東區振興里振興路125號一樓－億加彩券行