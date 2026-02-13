Disney+砸重金打造的真人通靈實境秀《天機試煉場》2月11日正式開播，全季共10集。在第4集中，晉級的20位命理師一對一進行「氣的對決」，互相幫彼此算命，第一組登場的是才剛當巫師沒多久的天命道士（孫諾亞）還有女巫師雪花。雪花先攻，針對天命道士的人生過往、未來以及感情狀況說得超準，連女星朴河宣都忍不住說，「我想去找她算命。」
《天機試煉場》巫師互相算命 雪花VS天命道士
《天機試煉場》第四集「氣的對決」中命理師幫彼此算命，第一組由雪花對上天命道士，雪花一聽到他的本名「孫諾亞」就說，「你改名了。」接著又算出天命道士侍奉的是一個戴尖帽的奶奶，「祂是你的祖上神，你的確是來自巫師家族，但祂不想讓你當巫師，你注定要當和尚，我看到你穿著僧侶的衣服。」
天命道士身上的確掛著一串佛珠，他也表示自己無論是道教還是佛教，很多神明會找他，他也正在鑽研各種學派的文獻，接著雪花又算出，天命道是出身書香世家，爸爸是博士學位，接著大喊，「他會成為超優秀的巫師！」還說他正在鑽研韓醫，不管有沒有當巫師，都能救人。
雪花突然被童子神附身，提到天命道是在20歲時有3次失誤，主持人嚇呆，因為資料上寫著，天命道士在學測時韓語、英語和數學各錯1題。
天命道士是母胎單身？雪花直斷：控制不了你的女人
講到感情路，雪花說天命道士好像沒談過戀愛，會跟年長者交往，而且無法掌控自己的女人，天命道士不甘心，「我的伴侶大我5歲，但她被我迷得神昏顛倒。」雪花不以為意，「是嗎？但你無法掌控一切，你想掌控，因為你是巫師，你太貪心了。」
天命道士妹妹罹思覺失調沒工作 雪花直斷：帶她來找我
接著天命道士也提出現階段的困擾，原來他會當巫師，是因為妹妹的關係，他的妹妹17歲患有思覺失調症，神明告訴他，如果他不當巫師，媽媽的病情會惡化死掉，下一個就是妹妹，如今妹妹病情已經好很多，但還是沒找到工作，他想知道妹妹將來會過怎樣的生活。
雪花一開口就直斷，「她的思覺失調早就好了，為什麼還不工作？」天命道士說因為妹妹病了很久，很難再走入社會，雪花直言，妹妹自尊心太強無法在別人底下工作，要天命道士多賺點錢幫她開店，「你的神明會讓你致富的！她（妹妹）什麼都不做就能賺錢。」
天命道士笑喊，「可能是因為我爸給她零用錢。」沒想到雪花突然大吼，「所以那臭丫頭才不工作！帶她來見我，她會聽女人的話。」把所有人笑翻，連主持人朴河宣都說，「我想找她算命！」還有人說天命道士像客人，應該要付錢。
《天機試煉場》上線時間、收看平台
觀看分級：15歲以上可觀看
類 型：節目、生存遊戲、靈異
語 言：韓文
集 數：10集
開播日：2026年2月11日～2026年3月4日（每週三更新）
收 看：Disney+
《天機試煉場》將在2月11日一口氣首播4集，2月18日上線5至7集，2月25日上線8、9集，並於3月4日迎來第10集完結篇。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
我是廣告 請繼續往下閱讀
《天機試煉場》第四集「氣的對決」中命理師幫彼此算命，第一組由雪花對上天命道士，雪花一聽到他的本名「孫諾亞」就說，「你改名了。」接著又算出天命道士侍奉的是一個戴尖帽的奶奶，「祂是你的祖上神，你的確是來自巫師家族，但祂不想讓你當巫師，你注定要當和尚，我看到你穿著僧侶的衣服。」
天命道士身上的確掛著一串佛珠，他也表示自己無論是道教還是佛教，很多神明會找他，他也正在鑽研各種學派的文獻，接著雪花又算出，天命道是出身書香世家，爸爸是博士學位，接著大喊，「他會成為超優秀的巫師！」還說他正在鑽研韓醫，不管有沒有當巫師，都能救人。
雪花突然被童子神附身，提到天命道是在20歲時有3次失誤，主持人嚇呆，因為資料上寫著，天命道士在學測時韓語、英語和數學各錯1題。
講到感情路，雪花說天命道士好像沒談過戀愛，會跟年長者交往，而且無法掌控自己的女人，天命道士不甘心，「我的伴侶大我5歲，但她被我迷得神昏顛倒。」雪花不以為意，「是嗎？但你無法掌控一切，你想掌控，因為你是巫師，你太貪心了。」
天命道士妹妹罹思覺失調沒工作 雪花直斷：帶她來找我
接著天命道士也提出現階段的困擾，原來他會當巫師，是因為妹妹的關係，他的妹妹17歲患有思覺失調症，神明告訴他，如果他不當巫師，媽媽的病情會惡化死掉，下一個就是妹妹，如今妹妹病情已經好很多，但還是沒找到工作，他想知道妹妹將來會過怎樣的生活。
雪花一開口就直斷，「她的思覺失調早就好了，為什麼還不工作？」天命道士說因為妹妹病了很久，很難再走入社會，雪花直言，妹妹自尊心太強無法在別人底下工作，要天命道士多賺點錢幫她開店，「你的神明會讓你致富的！她（妹妹）什麼都不做就能賺錢。」
天命道士笑喊，「可能是因為我爸給她零用錢。」沒想到雪花突然大吼，「所以那臭丫頭才不工作！帶她來見我，她會聽女人的話。」把所有人笑翻，連主持人朴河宣都說，「我想找她算命！」還有人說天命道士像客人，應該要付錢。
《天機試煉場》上線時間、收看平台
觀看分級：15歲以上可觀看
類 型：節目、生存遊戲、靈異
語 言：韓文
集 數：10集
開播日：2026年2月11日～2026年3月4日（每週三更新）
收 看：Disney+
《天機試煉場》將在2月11日一口氣首播4集，2月18日上線5至7集，2月25日上線8、9集，並於3月4日迎來第10集完結篇。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。