改編自台灣重大懸案「林宅血案」的電影《世紀血案》，因製作方未取得當事人林義雄家屬授權就進行拍攝，引起大眾強烈譴責、發聲抵制，就連演員都遭炎上，導演徐琨華道歉，並宣布「暫停參與本片所有後製工作」。這起血案迄今未破，高檢署目前仍立案偵辦中，不過當年第一時間進入現場採證的鑑識專家、人稱「阿善師」的前北市刑事鑑識中心主任謝松善坦言，當年沒有保留第一現場的觀念，證據早就都被破壞，已無法偵破。謝松善1983年（民國72年），中央警官學校警政研究所十二期刑事科學組碩士畢業，分發至台北市政府警察局刑事警察大隊鑑識組，第一個遇到的大案就是林宅血案，但因當時對鑑識的觀念不足，才會到現在都找不到兇手，他之後也為此三度到美國深造，並追隨過華裔鑑識專家李昌鈺。他多年來在節目中都曾談過林宅血案，也著有《臺灣大案鑑識現場》，紀錄當時狀況。阿善師接受《NOWNEWS今日新聞》訪問說，他記得很清楚，當天是228，是相當敏感的日子，案發地點是林義雄家，知道這起案件相當不單純，但他到現場採證，裡面卻都是警備總部、警政署的高階長官，以及情治單位的人員，像菜市場一樣，因為沒有封鎖，所以採到的指紋、鞋印，後來比對都是現場人員留下。不過對於命案現場，他仍記憶猶深，他說，兇嫌刀刀命中要害，造成林家祖孫3死1重傷，還在死者身旁留下腳尾錢，種種行徑都顯示，應該是專業殺手所為。只是因當年的辦案環境，與現在有高度落差，謝松善直言，「林宅血案就是缺乏物證可推之理，我甚至想像過，兇手是誰，林義雄與他的家人也許心裡有數。這種不共戴天之仇，無論個性多寬容，都不可能不想破案。但即便我的想像屬實，林家也只能懷疑，無法大張旗鼓的說兇手就是誰，因為並沒有足以將歹徒入罪的證據，最後，林家也只能萬般無奈的選擇放下……我的看法是，林宅血案終將是個懸案，永遠也破不了了。」不過對於本案被翻拍成電影，謝松善說，受害者家屬至今仍未得到真相，這是一件嚴肅且殘忍的悲劇，絕非消費家屬的戲劇題材。此外，2023年2月24日，監委蔡崇義、范巽綠也曾提出「林宅血案結案報告」，針對兇手，報告直言，「兇手可能是『鷹派軍方人物』所為，目的在嚇阻黨外活動、全面掌控及引發衝突，以乘亂奪權。」