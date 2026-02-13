我是廣告 請繼續往下閱讀

瞄準3月高市早苗訪美

以投資換取關稅減讓

日本經濟產業大臣赤澤亮正在11日啟程前往美國華盛頓，並於當地時間12日（台灣時間13日）與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）舉行會談，雙方針對去年7月美日關稅談判達成共識的5500億美元投資計劃的首批投資案件進行磋商。但赤澤亮正在會後表示，目前與美方「仍存在巨大分歧」，將進一步協調，因此決定延後定案。綜合每日新聞、產經新聞等日媒報導，赤澤亮正在會後記者會上表示，關於敲定首批投資案，目前與美方「仍存在巨大分歧」，但雙方已達成共識，將繼續進行緊密協商：「日美之間仍有部分需調整之處。雙方已達成一致，將緊密合作，促成符合兩國相互利益的具體案件。」赤澤亮正此次與盧特尼克進行了長達1小時25分的會談，雖然此次未能敲定具體案件，但赤澤提到，目前正以「讓預計於3月中旬舉行的高市早苗首相訪美行程取得豐碩成果」為前提進行談判，透露出希望在日本首相高市早苗訪美前能與美方就首波案件達成協議的意向。雖然外界看好「天然氣火力發電」及「人造鑽石生產」等計畫是首案的有力候選，但赤澤亮正並未提及具體事業內容，僅表示：「目前尚無法預判首批會推出哪些項目。」赤澤亮正於11日抵達華盛頓，當天即參加了在盧特尼克私人宅邸舉行的晚宴；此外，他也在駐美日本大使館的活動中，與美國貿易代表（USTR）葛里爾（Jamieson Greer）進行了交談。據去年7月達成的日美關稅協議，日本承諾提供巨額對美投資，以換取美國調降對日關稅。這些投資計畫將由以盧特尼克為主席的美方投資委員會審核，最後由做出最終決定。日本企業的投資與融資將由國際協力銀行（JBIC）等政府系金融機構提供支援。