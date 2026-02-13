我是廣告 請繼續往下閱讀

「新竹市」刮刮樂中獎機率最高！每1.2萬人就有1人中百萬

▲根據台彩統計，自2024年12月至2025年11月期間，全台刮中百萬元（含）以上獎項的分布出現明顯差異，其中由新竹市奪下中獎率冠軍。（示意圖／記者葉政勳攝）

▲台北市以平均每1.5萬人出現1名百萬得主的比例穩居第三，也是財神爺經常眷顧的縣市。（圖／記者葉政勳攝）

2026「2000萬超級紅包」頭獎開出2個了！獎落基隆、新竹縣

▲春節限定刮刮樂「2000萬超級紅包」今年祭出10個頭獎、1200個百萬大獎，目前已開出2個2000萬頭獎。（圖／記者葉政勳攝）

春節將至，不少民眾湧入彩券行買刮刮樂試手氣，根據台彩統計顯示，2024年12月至2025年11月百萬以上得主以新竹市中獎率最高，共誕生74位百萬得主，平均不到1.2萬人出1名百萬富翁，高雄、台北分居二、三名。台彩透露，今年「2000萬超級紅包」首個2000萬頭獎由基隆夜市經銷商售出，第二個則在新竹縣湖口鄉「金彩商行」開出，由姊妹合資幸運奪得，目前刮刮樂熱潮仍在持續當中。根據台彩統計，自2024年12月至2025年11月期間，全台刮中百萬元（含）以上獎項的分布出現明顯差異，其中新竹市奪下中獎率冠軍，新竹市與新竹縣分別誕生39位與35位百萬大獎得主，平均不到1.2萬人有1人爽中百萬元獎金。對此，永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，新竹強勁的中獎聲量，與科學園區帶動的產業發展與人口移入息息相關。穩定的就業機會推升自住需求，目前新竹市成屋均價約每坪36.1萬元，新竹縣約32.8萬元，相較雙北房價門檻更顯親民，在產業動能與價格優勢並行下，吸引不少購屋族青睞。除此之外，高雄市在2024年春節期間更創下196人刮中百萬的驚人紀錄，居中獎人數之冠。陳金萍表示，高雄受惠於台積電設廠與半導體供應鏈進駐，加上捷運與輕軌等交通建設逐步到位，人口持續移入，房市熱度同步升溫。至於台北市，則以平均每1.5萬人出現1名百萬得主的比例穩居第三，因龍山寺、行天宮等知名廟宇周邊投注站，在春節參拜人潮加持下，被不少民眾視為「幸運據點」，連帶讓周邊商圈與房市話題增溫。春節限定刮刮樂「2000萬超級紅包」今年祭出10個頭獎、1200個百萬大獎。台彩透露，今年「2000萬超級紅包」首個2000萬元頭獎由基隆一名遊走型刮刮樂經銷商售出，擺攤範圍主要集中在基隆夜市與廟口，登記地點也以廟口及夜市為主。幸運得主推測沒有現場刮獎，但已主動來電預約領獎時間，千萬獎金可望在過年前領回。至於第2個2000萬元頭獎，則落在新竹縣湖口鄉的「金彩商行」。代理人李小姐轉述，中獎者是一對姊妹，趁午休時間前往店內選購刮刮樂。因姊姊出社會工作滿15年，特地挑選尾數15號的「2000萬超級紅包」，兩人合資購入1張。原本刮開時誤以為僅中200萬元，經代理人再次確認後，才驚覺是頭獎2000萬元。姊姊開心表示，正因工作滿15年才選這張尾數15號，沒想到真的抱回最高獎金。