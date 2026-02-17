我是廣告 請繼續往下閱讀

▲宜蘭縣議長張勝德（右）和立委吳宗憲（左）一起到宜蘭東門夜市PK射氣球。（圖／記者陳韻年攝）

▲吳宗憲與張勝德玩起夜市遊戲打彈珠。（圖／記者朱永強攝）

▲吳宗憲、張勝德聆聽老闆講解切雞排技巧。（圖／記者朱永強攝）

▲宜蘭縣議長張勝德發紅包袋向民眾拜年。（圖／NOWNEWS攝影中心）

▲立委吳宗憲拚初選出線！夜市拜年跟民眾合照。（圖／NOWNEWS攝影中心）

年底將進行九合一大選，國民黨有三個縣市要辦理初選，其中新竹縣、台中市，黨內參選人火藥味濃厚，唯獨宜蘭縣較為和平。立委吳宗憲與宜蘭縣議長張勝德都想爭取提名，經協調後，兩人決定在農曆年後，以「全民調」方式來決定最後人選，意外成為藍營初選的清流。因為吳宗憲、張勝德的互動，不但氣氛和緩，沒有抹黑及言語交鋒，還可以合體到夜市掃街行銷觀光、宣傳在地美食。《NOWNEWS今日新聞》記者也特別到宜蘭貼身採訪觀察兩人的互動，是否真如外界所說的是一場「君子之爭」。過年前夕，吳宗憲、張勝德一起到東門夜市拜年掃街，經過遊戲區兩人隨即展開一場PＫ，看誰射的氣球最準。吳宗憲看似身經百戰，還對著張勝德說：「議長盡量射，今天都算我的。」沒想到話才講完，卻發現射氣球的器具並非BB槍，而是飛鏢針，讓他頓時面有難色；張勝德則是沒玩過夜市遊戲，但玩起來卻毫不遜色。第一局6：4，兩人共射中10顆，還自嘲自己在幫老闆省氣球，一度還充當老闆幫忙收飛鏢針。自己玩還不夠，兩人還派出助理當「代理人」進行比拚，吳宗憲還開玩笑說，如果沒有贏就沒有年終，逗得雙方助理超緊張，把飛鏢針射到隔壁去，讓他忍不住說，當兵打靶打到隔壁去要做伏地挺身耶。沒一下子，張勝德、吳宗憲又跑去玩彈珠台，現場氣氛融洽，還互搶付錢機會，誰也不讓誰。吳宗憲送上和立法院長韓國瑜聯名的春聯，馬上被射氣球老闆娘要求簽名，而且一次要簽兩張。張勝德則是很常到地方走動，和各攤商關係緊密，與大家開心合影。掃街過程，兩人被夜市自治會理事長帶去體驗製作花生冰淇淋春捲、糖葫蘆、炸雞排。鏡頭前，看似合作無間，雞排你切一半，我切一半，兩人感情不會散，但在最後關頭被問到要不要互餵對方吃一塊？吳宗憲、張勝德竟異口同聲說，「不用不用，太燙了」，各自拿起竹籤吃熱騰騰的雞排。因為懇託民眾時，張勝德一路打頭陣，快速與店家打招呼、發一元紅包，而吳宗憲則隨即跟上。若遇到有人要求和吳宗憲合照，張勝德腳步更是迅速往前走，暗自較勁人氣，互別苗頭意味濃厚。張勝德受訪表示心情好，夜市美食豐富、時間不夠吃，祝大家新的一年心想事成、馬福樂事，也邀請大家到宜蘭吃美食、逛好山好水、泡溫泉。吳宗憲則笑說「議長已經幫我講完了」，表示「小孩子才做選擇，大人什麼都要」祝福民眾新年健康、幸福平安，他也提及初選氛圍「一定要和諧」，大家都是同一條船上的戰友，一起面對外部競爭。兩人同框氣氛輕鬆，不過從發春聯、搶合照到遊戲較勁等，表面上維持君子之爭，仍透出競逐黨內提名的暗自角力。