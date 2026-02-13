我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金世星在IG限動中曬出自己首度穿比基尼的影片，引發網友熱議。（圖／翻攝自金世星IG@111khz）

訂閱人數短時間飆升 從清純到自信轉型

▲金世星驚訝IG一口氣多超過30位付費訂閱會員。（圖／翻攝自金世星IG@111khz）

多棲應援履歷 韓職出道人氣漸升

▲金世星（如圖）來台發展，加入YouTuber Judy旗下，並且成為台灣職業排球聯盟伊斯特排球啦啦隊成員。（圖／記者張一笙攝）

YouTuebr Judy旗下藝人，被稱為「Judy家小女兒」的韓籍啦啦隊女神金世星昨（12）日在IG付費訂閱區投下震撼彈，首度公開比基尼造型照，瞬間掀起討論，她過去多以甜美清新形象示人，這次罕見嘗試較為成熟火辣的風格，讓不少粉絲直呼「真的長大了」。金世星也坦言自己是第一次穿比基尼，把照片放在IG訂閱限定，未料馬上超過30人訂閱。金世星先在IG限時動態曬出自己身穿比基尼泡在浴缸裡的照片，隨後又放一張照片在IG訂閱限定的限時動態中，消息在粉絲圈迅速傳開後，不少人為了搶看限定內容紛紛加入訂閱，金世星坦言：「我人生第一次穿比基尼太害羞了！所以只發給訂閱者看，結果消息傳開，IG 訂閱竟然多了大概30個人。」讓她十分驚訝。照片中，金世星以淺色系比基尼現身，搭配自然妝容與微笑神情，展現不同以往的自信氣場，她在限動中坦言，這是自己人生第一次穿比基尼拍照，原本只想低調分享給訂閱者，沒想到消息外流後引發關注，這樣的轉變也被粉絲解讀為她逐步突破過往形象的一次嘗試。支持者認為，藝人嘗試新風格無可厚非，尤其內容屬於付費區，本就有觀看門檻；但也有聲音提醒，外流討論可能造成不必要壓力，對此金世星並未正面回應爭議，只在IG上持續轉發粉絲標註她的限時動態。去年底加入Judy旗下的金世星，自2020年投入啦啦隊圈，首支應援球隊為職業排球安山OK金融集團，隔年便加入足球K聯賽球隊大邱FC，迅速在韓國職業體育圈嶄露頭角，其後她也在女排強權「興國生命」和男籃「韓國燃氣公社」等隊擔任應援，也在2022年加入韓國職棒KBO韓華鷹，跨足棒球、足球、籃球、排球等多項聯賽，應援經歷橫跨4大項目，是少數能兼顧全年賽季節奏的「全能型」啦啦隊女孩。即便金世星曾因學業暫離韓職棒圈，她仍未退出啦啦隊領域，2024年起更負責大邱FC與粉絲互動任務，在無球團專屬記者的情況下擔任「非官方場邊主播」，足見其人氣與口條俱佳，她對應援工作的持續熱情與穩定風格，也讓她成為球迷熟悉的可愛代表。