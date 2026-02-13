我是廣告 請繼續往下閱讀

嚴格限制選秀保護： 未來選秀權保護範圍將僅限於「前 4順位」或「第 14順位以後」，取消過去常被利用的「前 7」或「前 10」保護，迫使球隊在徹底爛到底與衝刺季後賽間二選一。



禁止連續獲得高順位： 考慮禁止同一支球隊連續兩年獲得前 4順位選秀權，這將終結如過去費城七六人（76ers）長達數年的「過程（The Process）」重建模式。



3月1日鎖定順位： 提議在每年 3月 1日後便鎖定樂透區的抽籤機率。這意味著球隊必須在交易大限後短短 20天內完成所有「演技展示」，季末的輸贏將不再影響選秀機率，藉此保證賽季尾聲的比賽品質。





NBA 賽季進入下半段，為了爭奪 2026年選秀大年的狀元籤，樂透區球隊的「擺爛大戰」已進入白熱化階段。然而，猶他爵士與印第安納溜馬近期過於誇張的操作，惹怒了聯盟辦公室。NBA官方於今（13）日正式宣佈，針對近期比賽中違反《球員參賽政策》的行為，對爵士重罰50萬美元（約新台幣1573萬元），並對溜馬開罰10萬美元（約新台幣314萬元）。這張天價罰單傳遞的訊號相當明確，聯盟絕不容忍這種踐踏競技公平性的「演技」。爵士隊近期的操作堪稱「明目張膽」。在對陣奧蘭多魔術的比賽中，球隊一哥馬爾卡寧（Lauri Markkanen）與季中交易來的小傑倫傑克森（Jaren Jackson Jr.）手感發燙，前三節合力砍下 49分。豈料在比分膠著的決勝第四節，兩人竟雙雙被教練團以非傷病理由放進「DNP（未出賽）」名單，最終導致球隊遭到逆轉惜敗。兩天後對戰邁阿密熱火，爵士故技重施，這種公然操控比賽結果的行為被聯盟認定嚴重損害形象。不僅如此，溜馬在與爵士的正面交鋒中，為了確保「輸在起跑點」，竟直接輪休當家球星西亞卡姆（Pascal Siakam）及兩名先發主力，同樣遭到聯盟開罰。對於志在爭奪狀元籤的球隊而言，區區數十萬美元的罰款恐僅是九牛一毛。就在罰單公佈後不久，爵士球團隨即祭出更強硬的「醫療手段」，宣佈小傑倫傑克森因左膝出現罕見的「色素沈著絨毛結節性滑膜炎（Pigmented Villonodular Synovitis）」，將接受手術並賽季報銷。這位防守大閘在加盟爵士後僅出賽3場，繳出場均22.3分的高效數據後便宣告關機。雖然該病症確實存在且需手術治療，但在這個敏感的時間點宣佈報銷，被外界普遍解讀為規避聯盟處罰的「合法擺爛」策略，引發輿論譁然。面對球隊「上有政策、下有對策」的亂象，知名記者查拉尼亞（Shams Charania）披露，聯盟正研擬三大反擺爛方案，試圖堵死漏洞：此外，總裁蕭華（Adam Silver）甚至有意將「錦標賽」概念延伸至選秀權爭奪，並改以「連續兩年戰績」加權計算抽籤機率。