針對行政院宣布完成台美簽署對等貿易協定(ART)，確立除對等關稅15%，且不疊加，以及232關稅享最優待遇外，更成功爭取到超過2000項輸美產品豁免對等關稅。民眾黨提出，行政院應儘速提出產業衝擊報告等3訴求，並要求將協定連同5,000億美元投資計畫併案送國會實質審查民眾黨指出，他們一向支持台美經貿深化合作，然而國際談判的核心在於對等互惠與國家利益，絕非單方面的讓利與配合。回顧賴清德政府在這一年來的關稅應對與決策過程，實在令國人感到遺憾，賴清德總統甚至還當著全國人民的面，撒下漫天大謊，聲稱「台美談判過程公開透明、談判團隊應立法院要求做過專案報告」，國會直到現在不僅未收到協議內容，更從未聽取過政院針對簽署條文，與大幅調降關、全面開放市場與高額承諾採購等重要事項之專案報告，整個談判過程徹底黑箱，民進黨當年對著馬政府疾呼「服貿簽訂前不能講、簽訂後不能改，完全是行政獨裁」，現在宛如迴力鏢打向自己。民眾黨指出，去年4月關稅開牌前，行政院長卓榮泰要國人「安心睡」，結果稅率高於日韓各國，卓榮泰才道歉。去年8月，談判後降到至「20+N%」的稅率，結果行政院卻避重就輕只談20%，甚至反過來怪罪民眾搞不清楚狀況。到了今1月，備忘錄剛簽，正式協議還未商定，行政院又一波操作，要求國會不要杯葛。直到今天開完記者會，協議的正文都還沒送到國會，行政院就急著要立法院背書？這些應對在在顯示，民進黨政府先是輕忽，其後欺騙人民，最後脅迫國會。民眾黨提到，更令國人困惑的是，今日公布的協定與1月16日雙方簽署、但尚未披露本文的備忘錄內容，存在明顯落差。當行政院副院長鄭麗君承諾對美投資與信保高達5,000億美元，美國商務部更直言這是要將台灣40%半導體產能移往美國的頭期款。然而，如此茲事體大的承諾，今日記者會卻隻字未提，協議正文中也未見相關文字。這意味著什麼？是這項投資作廢了？還是為了規避國會審議而故意不放在協議裡？還請行政院誠實交代這筆攸關台灣經濟命脈的帳。台灣民眾黨呼籲行政院應儘速提出產業衝擊報告，本次協定涉及6,000多項產品開放，對台灣本土產業的巨大衝擊，政府卻未提供產業衝擊評估報告，在2月11日（前天）勞動部對六大車廠工會召開的座談會，各車廠工會也訴求政府提出勞工衝擊影響評估；美製小客車將降至零關稅、豬肉關稅將減半，對國內汽車供應鏈與本土豬農都會產生立即性的威脅。此外，政府承諾以2,500億美元融資信保支持企業赴美，未來若產生本土產業融資緊張，如何因應？民眾黨指出，除了開放各種美國產品進口，我方還承諾，2025年至2029年間採購848億美元。這部分的採購額度，從項目來看，尚不包括去年9月已承諾的農產品100億美元的採購，整體金額高達3兆台幣，如此，採購總額就不只是848億美元。另外，去年8月我方向阿拉斯加採購的600萬噸天然氣，算不算在內？這些基本數字校準，行政院都沒做好，徒留民眾猜疑。如此大額的採購，國家財政是否能支撐？更不要說還有軍購的採購。國際合作可以談，貿易互惠也沒問題。但問題是：為什麼台灣的比例要高成這樣？這到底是什麼策略？民眾黨也呼籲強化環境與勞權，近年來各種對外經貿談判，越來越多的環境與勞工權益議題，成為貿易障礙的標的。行政院應自行盤點各個環節的缺失，強化法規制度，實際確保環境與勞權改善。民眾黨要求行政院說清楚，在此協定之下，未來將有98%美國產品零關稅、同時台灣還要提供2,500億美元信用保證的代價下，台灣換到的是真正的產業升級，還是被掏空的經濟空殼？民眾黨要求將協定連同5,000億美元投資計畫併案送國會實質審查，絕不容許黑箱協議葬送台灣的未來。