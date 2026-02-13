我是廣告 請繼續往下閱讀

▲木村拓哉在節目中談及自己接演作品的標準，其中一項是「不要真實事件改編」。（圖／資料照）

日本天王木村拓哉出道多年屹立不搖，作品橫跨電視劇、電影與廣告，近日他登上富士電視台節目《この世界は1ダフル》，罕見談及自己的接戲標準「不能是真實事件改編的作品」，同時透露自己曾拒絕一部真實事件改編的作品，原因並非戲不好，而是出於對「當事人感受」的深層顧慮，讓許多網友不禁聯想電影《世紀血案》，片方在未經過「林宅血案」受害者林義雄家屬的同意下就直接開拍，掀起許多網友抵制怒罵。木村拓哉在節目中坦言，自己曾經拒絕了一部真實事件改編的作品，該作品從戲劇角度來看「確實很有意思」，劇本完成度也相當高，但當他冷靜思考後，內心始終過不了一關，他直言，若將真實發生過的悲劇事件轉化為娛樂作品，必須面對一個無法迴避的問題：「真正經歷過那段痛苦的人，看了之後會有什麼感受？」木村拓哉進一步表示，影視作品固然可以引發討論與反思，但若處理不當，很可能讓受害者或其家屬再度被迫回憶傷痛，形同二次傷害，正因如此，他選擇放棄演出機會，「比起作品是否成功，我更在意會不會傷到誰」，這番話也讓現場來賓深受觸動。談到接演作品的原則，木村拓哉也打破外界對「天王只接主角」的刻板印象，他強調角色戲份並非最重要，真正吸引他的關鍵在於「作品本身想說什麼」，以及「能和誰一起完成這個故事」。對他而言，與值得信賴、彼此尊重的演員與團隊合作，遠比角色頭銜更有價值。木村拓哉的發言也讓許多粉絲聯想到電影《世紀血案》，該片翻拍自台灣白色恐怖時期重大命案「林宅血案」的電影《世紀血案》，因主辦方未向事件受害者林義雄家屬等人同意就開拍，加上演員李千娜、楊小黎等人殺青記者會時，在鏡頭前燦笑且有「拍攝很開心」等發言，引起全台民眾抵制拒看，目前眾演員皆已發聲明道歉，並且同時指控片商說謊「早已拿到家屬授權」，因此主演簡嫚書、楊小黎等人將聯合提告片商，要求對方解除雙方的合約關係，阻止錯誤繼續下去，讓《世紀血案》沒有任何上映播放的機會。